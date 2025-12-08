Historias relacionadas

El Concejo aprobó un alivio fiscal para instituciones de la discapacidad

El Concejo aprobó un alivio fiscal para instituciones de la discapacidad

Editor 06/12/2025 0
Fito Páez fue distinguido con el título de doctor honoris causa por la UNR

Fito Páez fue distinguido con el título de doctor honoris causa por la UNR

Editor 06/12/2025 0
El Concejo aprobó el Presupuesto municipal 2026: cuáles son los puntos principales

El Concejo aprobó el Presupuesto municipal 2026: cuáles son los puntos principales

Editor 05/12/2025 0