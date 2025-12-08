En una noche que quedará marcada para siempre en la memoria de los jugadores, el Quini 6 entregó su pozo récord, ese que mantuvo en vilo al país durante semanas y que rompió todas las marcas conocidas. El azar hizo lo suyo y el acumulado de la Revancha finalmente encontró ganador.

Se trató de un pozo que creció a un ritmo nunca visto, semana tras semana, impulsado por la expectativa generada en torno a un récord que parecía no tener techo. Cada edición sumaba miles de nuevos apostadores y el fenómeno se volvió nacional: familias siguiendo el sorteo en vivo, grupos de amigos cruzando los dedos y agencias de norte a sur del país apostando al juego más federal que, desde hace 37 años, sigue haciendo millonarios a miles de argentinos.

El resto de los pozos quedaron vacantes

Las demás modalidades quedaron vacantes. En el Tradicional, los números sorteados fueron 01-07-15-29-40 y 45, acumulando su pozo para el próximo miércoles.

La Segunda también quedó vacante con los números 04-16-29-31-34 y 45, mientras que el Siempre Sale dejó 70 ganadores con 5 aciertos, quienes se llevaron más de $5 millones cada uno con los números 05-14-17-29-33 y 43.

Con más de un millón setecientas mil apuestas, el Quini volvió a demostrar este domingo su enorme poder de convocatoria, la emoción que genera y la posibilidad real de cambiar la vida en un instante.

Lotería de Santa Fe felicita al nuevo ganador y agradece a todos los apostadores que semana a semana confían en la marca y se suman a la ilusión de convertirse en millonarios.

La de hoy fue una noche histórica que vuelve a posicionar al Quini 6 como un producto imbatible de Lotería de Santa Fe. Para el próximo miércoles ofrece otro pozo absolutamente tentador: $8.000 millones estimados en total. ​