Slop Evader: la extensión que borra tres años de “basura generada por IA” y revive el internet humano



La web actual se ha inundado de textos generados por IA: homogéneos, “correctos”, pulidos hasta el cansancio. Pero una nueva herramienta permite hacer algo impensable: navegar como si todo ese contenido jamás hubiera existido. Slop Evader promete devolvernos al internet imperfecto, caótico y profundamente humano.

Una máquina del tiempo digital para escapar del ruido de la IA

Desde finales de 2022, las búsquedas en internet cambiaron para siempre. De pronto, cualquier consulta —desde cómo arreglar una impresora hasta el mejor método para sembrar tomates— empezó a producir respuestas uniformes, impecables y sospechosamente pulcras. El usuario ya no encontraba textos escritos por otros usuarios; encontraba un océano de texto estándar, de ese que suena a pasante hiperproductivo tratando de quedar bien. Ese cambio, convertido hoy en la norma, dio pie a una sensación creciente: la web perdió su humanidad.

Frente a esa realidad surge Slop Evader, una extensión para Chrome y Firefox creada por la artista y tecnóloga Tega Brain. Su funcionamiento es simple y brutal: limita automáticamente tus búsquedas para que solo aparezcan resultados anteriores al 30 de noviembre de 2022, el día en que ChatGPT salió al público. Lo que hace es manipular el filtro de fechas de Google, reescribiendo la URL para “borrar” de un plumazo todo el contenido reciente asociado al auge de la IA generativa.

El resultado no es una búsqueda más limpia, sino más auténtica. Slop Evader te lleva hacia foros, blogs personales con plantillas horribles y discusiones larguísimas donde la gente debatía sin optimizar nada para SEO. La herramienta no embellece la web; la devuelve a su estado salvaje.

El regreso al internet “imperfecto”: voces, errores y humanidad

Lo que aparece al activar Slop Evader es, en esencia, una postal congelada del internet previo a la era de los modelos lingüísticos. La búsqueda actual te lleva a titulares artificialmente correctos, pero con esta extensión aparecerán páginas con faltas de ortografía, opiniones descaradas y un estilo que no intenta complacer a nadie. Los foros reviven. Los comentarios vuelven a sonar como personas reales escribiendo a medianoche, sin miedo a sonar bruscos u ofensivos.

La experiencia puede resultar desconcertante para quienes se formaron con los algoritmos actuales o que se acostumbraron a la fluidez demasiado perfecta de los textos generados por IA. De pronto, hay oraciones inconclusas, imágenes rotas, chistes rarísimos y tutoriales explicados con una torpeza entrañable. Pero en esa torpeza hay carácter. Lo que recupera Slop Evader no es sólo información, sino identidad lingüística: esa diversidad de voces que hoy se diluye entre respuestas genéricas y sin alma.

La extensión también ofrece filtros específicos para sitios como Reddit, Quora, Pinterest y YouTube. En un clic, desaparecen los posts recientes y aparece la versión “pre-GPT” de esos espacios, donde los usuarios discutían con más pasión que pulcritud. No encontrarás explicaciones nuevas ni análisis actualizados, pero sí la sensación de estar leyendo a gente real enfrentándose a los mismos problemas que tú, sin la sombra de un modelo predictivo interviniendo en el proceso.

Un acto de resistencia frente al mito del “progreso inevitable”

Slop Evader es más que una herramienta estética o técnica: parece más un llamado de atención y un intento de recuperar la antigua cultura. En su propia descripción se define como una forma de decir “no, gracias” al relato dominante de que la automatización del contenido equivale automáticamente a progreso.

Esta idea conecta con la llamada “teoría del internet muerto”, una visión pesimista que sostiene que gran parte de la web moderna está poblada por bots, contenido sintético y tráfico artificial. Con Slop Evader, Tega Brain propone algo distinto: no negar la existencia de la IA, sino cuestionar la manera en que ha homogeneizado el paisaje digital.

La extensión no borra la actualidad ni rechaza los avances tecnológicos; simplemente crea una burbuja de navegación donde es posible recordar cómo era buscar información antes de que todos los textos sonaran igual. Este enfoque resuena con usuarios que sienten nostalgia por un internet menos profesionalizado, menos comisariado y mucho más ruidoso. Una red donde no todo estaba diseñado para convertir, persuadir o posicionar, sino para compartir y opinar sin filtros.

En un entorno donde cada semana surge un nuevo generador automático de contenido, la decisión de ocultar los últimos años funciona como un recordatorio: la web también es memoria. Y si queremos conservar parte de su esencia, quizá sea necesario, de vez en cuando, mirar hacia atrás y respirar fuera del torrente algorítmico.

Slop Evader no detiene el avance de la IA, pero sí ofrece refugio frente a su uniformidad. Al ocultar tres años de contenido generado o influido por modelos, rescata el desorden humano que hizo único al internet original. Una herramienta simple, irreverente y nostalgicamente necesaria.

Referencia:

Tega Brain/Slop Evader. Link

Fuente: CerebroDigital.net