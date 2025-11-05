2020 – PINO SOLANAS.

A la edad de 84 años muere en París, a causa de la Covid 19, el cineasta y político Fernando “Pino” Solanas, embajador argentino ante la Unesco. Solanas es considerado uno de los cineastas más importantes de la historia del cine argentino. Entre sus obras se destacan La hora de los hornos (1968) codirigida con Octavio Getino, El exilio de Gardel (1985) y “Sur” (1988).

1820 – BANDERA ARGENTINA. El marino estadounidense David Jewett, comandante de la fragata argentina Heroína, iza por primera vez la bandera argentina en las islas Malvinas. Fue en Puerto Soledad, en la isla Soledad, donde halló a cazadores de ballenas británicos y estadounidenses cuya presencia no estaba autorizada. Jewett se había nacionalizado argentino para combatir al colonialismo en Sudamérica.

1946 – SALLY FIELD. Nace en la ciudad de Pasadena (California, Estados Unidos) la actriz estadounidense Sally Field, ganadora de dos premios Óscar y otros tantos Globo de Oro. Actuó en una treintena de filmes, entre ellos Norma Rae y Forrest Gump.

1965 – GABO FERRO. Nace en Buenos Aires el músico y cantante Gabriel Fernando “Gabo” Ferro, quien lideró la banda under de hardcore Porco en la década de 1990.

1970 – AEROSMITH. La banda estadounidense de rock Aerosmith ofrece su primer concierto. Fue en el “Nipmuc Regional High School” del pueblo de Mendon. La banda conocida como la de «los chicos malos de Boston» contribuyó a establecer el hard rock y el pop rock en la década de 1980.

1970 – AGUSTÍN LARA. A los 73 años de edad muere en Ciudad de México el cantante mexicano Agustín Lara, una de las grandes figuras del bolero. Su voz brilló en populares canciones como “Solamente una vez”, “Granada”, “María Bonita” y “Noche de ronda”.

1982 – SAN LORENZO. Luego de un año en la Primera B, el San Lorenzo de Almagro dirigido por José Yudica regresa a la máxima categoría del fútbol al vencer por 1-0 a El Porvenir con gol de Rubén Darío Insúa de penal. El árbitro Rubén Torres dio por terminado el partido cuando faltaban tres minutos de juego porque los hinchas del “Ciclón” invadieron la cancha.

1988 – EMMA STONE. Nace en la ciudad de Scottsdale (Arizona, EEUU) la actriz y cantante estadounidense Emma Stone (Emily Jean Stone), quien lleva ganados 32 premios, entre ellos un Óscar y un Globo de Oro.

1991 – ADIÓS KGB. Rusia anuncia la disolución de la KGB (sigla en ruso del Comité para la Seguridad del Estado) el servicio secreto de la disuelta Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, famosa durante la Guerra Fría con Estados Unidos y otros países de Occidente. En reemplazo de la KGB se creó el Servicio de Inteligencia Extranjera ruso.

DIA DE LOS PARQUES NACIONALES. Se celebra el Día Nacional de los Parques Nacionales en conmemoración de la fecha de la donación de terreno en la actual provincia de Río Negro que realizó el geógrafo Francisco. Moreno en 1903 para la creación de reservas naturales.

DIA DEL TRABAJADOR BANCARIO. Se celebra el Día Nacional del Trabajador Bancario en conmemoración de la primera huelga bancaria, realizada en 1924 en rechazo a la jornada laboral de 12 horas.

NUEVAREGION.COM + TELAM