Dos días para explorar, jugar y descubrir nuevos deportes: comenzó Jugarte en San Lorenzo



El encuentro, que se desarrolla este miércoles y el jueves en el Polideportivo Municipal, reúne a más de 5 mil chicos y chicas de instituciones educativas y abre la participación a toda la comunidad. Con más de 30 disciplinas, apunta a promover la aproximación al deporte, generar vínculos y facilitar el acceso a nuevas prácticas en un entorno inclusivo y cuidado.

Con la participación de miles de estudiantes de escuelas primarias y secundarias, este miércoles comenzó en el Polideportivo Municipal la 2ª edición de Jugarte, el encuentro deportivo y recreativo que se extenderá hasta mañana jueves en horario de 8 a 14 h. Serán dos jornadas de convivencia, integración y descubrimiento, con propuestas abiertas a la comunidad y el despliegue de más de 30 disciplinas en espacios especialmente acondicionados para la ocasión.

Habrá fútbol, futsal, hockey, básquet, tenis, pádel, vóley, beach vóley, buceo, atletismo, patín artístico, gimnasia deportiva, tenis de mesa, canotaje, padel surf, BMX, skate, artes marciales, tiro con arco, ajedrez, palestra, zumba, natación, “Cultura inquieta”, freestyle rap, baile urbano, plaza blanda, automovilismo, ciclismo y juegos adaptados. Todas las experiencias cuentan con cobertura médica, puestos de hidratación y asistencia operativa.

Durante el acto de apertura, el intendente Leonardo Raimundo dio la bienvenida a los presentes y valoró el compromiso de las escuelas, docentes y equipos que hicieron posible el encuentro. “Vamos a tener entre hoy y mañana más de 5 mil chicos. Esto es una jornada de aproximación al deporte, lo importante es que puedan recorrer todos los espacios, e incluso en muchos se pueden anotar para practicarlas gratuitamente en el ámbito de la Municipalidad de San Lorenzo”, destacó.

Acompañaron al mandatario el presidente del Concejo Municipal, Hernán Ore; la secretaria de Gobierno y Cultura, Verónica Cittadini; y el subsecretario de Deportes, Roque Caballero; el secretario de Deportes de la provincia, Fernando Maletti, y la supervisora de Educación Física del Ministerio de Educación, Claudia Burnet.

Además se presentó Capi, la mascota de los Juegos Suramericanos que se desarrollarán el próximo año en Santa Fe, y los profesores Naty Camino y Mati Cingolani llevaron adelante una divertida entrada en calor con música y baile que marcó el espíritu de la jornada: movimiento, participación y entusiasmo.

San Lorenzo vuelve así a consolidarse como sede de un evento que promueve el deporte como espacio de inclusión y desarrollo integral, acercando nuevas oportunidades a miles de chicos y chicas de toda la región.

Dos días para explorar, jugar y descubrir nuevos deportes: comenzó Jugarte en San Lorenzo .