Apertura de sobres del Concurso de Ascenso de Cargos Directivos

Desde AMSAFE San Lorenzo felicitamos a las y los docentes que participaron del Concurso de Ascenso de Cargos Directivos, destacando su compromiso, dedicación y esfuerzo.

Cada concurso representa una conquista colectiva de la docencia organizada en AMSAFE, fruto de años de lucha y defensa de nuestros derechos.

Celebramos junto a quienes aprobaron esta instancia y reconocemos el trabajo de todas y todos los compañeros que participaron, reafirmando nuestro compromiso con la escuela pública, la estabilidad docente y el derecho a la educación.

Agradecemos especialmente a Viviana Altuzarra y Stella Leguizamón, integrantes de los jurados, y a las compañeras que acompañaron a los afiliados de esta Delegación durante el proceso.

La escuela enseña y construye derechos. ¡Viva la Escuela Pública!

Formación docente y convivencia escolar desde una mirada de derechos

Taller “La intervención educativa en situaciones de la vida escolar”

El jueves 30 de octubre, AMSAFE San Lorenzo desarrolló una jornada de reflexión y trabajo junto a las y los docentes de la Escuela N° 6370 “Tte. Gral. Pablo Ricchieri” de Fray Luis Beltrán.

El encuentro, coordinado por Adriana Monteverde y Débora Contadin, propuso analizar las situaciones complejas de la vida escolar desde la convivencia democrática y los entornos educativos cuidados e inclusivos.

Agradecemos a las y los docentes y al equipo directivo por su participación y compromiso con esta propuesta de formación.

La escuela enseña y construye esperanza.

Avances en el proceso de traslado y estabilidad laboral

Cargos Directivos: Vacantes para Traslados

AMSAFE San Lorenzo informa a las y los docentes inscriptos en el proceso de traslado para cargos directivos de los niveles inicial, primario, secundario y modalidad especial, que se encuentran disponibles las vacantes en el portal educativo del Ministerio de Educación.

Recordamos que esta instancia, fruto de la lucha colectiva, constituye un paso más en la concreción del Concurso de Ascenso a Cargos Directivos, una conquista lograda por AMSAFE en la mesa paritaria.

Reclamos:

Escalafones: escalafonesrrhh@santafe.gov.ar

Vacantes: deben informar faltantes a la Supervisión correspondiente

Enlace a las vacantes: https://www.santafe.gov.ar/docentes/vacantes/#/inicio

AMSAFE exige transparencia en la publicación de vacantes para traslados de cargos directivos

AMSAFE reclama al Ministerio de Educación de la provincia la publicación completa y oportuna de todas las vacantes correspondientes a cargos directivos en los distintos niveles y modalidades.

Garantizar el acceso a esta información es esencial para asegurar la equidad en los procesos y el pleno ejercicio del derecho a la movilidad laboral de las y los trabajadores de la educación.

Asimismo, el sindicato recordó que el remanente de cargos no cubiertos en los traslados será la base del Concurso de Ascenso a Cargos Directivos, por lo que exige que el procedimiento se desarrolle con transparencia y publicidad total.

AMSAFE San Lorenzo difunde: Inscripciones Complementarias

Escuela N° 258 “Domingo Faustino Sarmiento” – Región 5

Corrientes 341 – Serodino

(03476) 490701

Considera antecedentes de idoneidad: competencia no determinada (Disp. 69/2014)

Cargos/Materias: Maestro de Dibujo, Maestro de Tecnología, Tecnología 7° grado

Vigencia: del 3/11/2025 al 7/11/2025

