Exportaciones de carne: Argentina cierra filas para protegerse de un potencial conflicto con China





En la previa de una nueva edición de la China International Import Expo (CIIE), que comenzó este miércoles con la participación de frigoríficos y grupos de productores encabezados por el Instituto de Promoción de la Carne Vacuna Argentina (IPCVA), se realizó una importante reunión por un tema que preocupa a la cadena de ganados y carnes nacional: el proceso de “salvaguardia” pendiente de resolución en el Gigante asiático.

¿De qué se trata? El gobierno de la República Popular China inició en diciembre de 2024 una investigación en materia de salvaguardias sobre las importaciones de carne vacuna.

Aunque las eventuales medidas de salvaguardia se aplican a nivel global, los orígenes más relevantes que se investigan son Argentina, Brasil, EE.UU., Uruguay, Australia y Nueva Zelanda.

Básicamente, es ante un planteo de productores ganaderos chinos que denuncian el ingreso de grandes cantidades de carne proveniente de estos países, por debajo del costo, lo que los perjudica.

Y se espera que China finalmente tome una determinación a fines de noviembre.

GESTIONES CON LAS AUTORIDADES

En este marco, el martes 4 de noviembre, el IPCVA fue recibido por el Ministerio de Comercio de la República Popular China para intercambiar opiniones sobre el proceso de salvaguardia que se está llevando adelante.

Georges Breitschmitt, presidente del Instituto, afirmó: “Hemos podido manifestar nuestra opinión en cuanto a que no corresponde poner en práctica una medida de salvaguardia, porque así lo demuestran los estudios que se realizaron”.

“No obstante, en el caso que China siga adelante con alguna medida, hemos manifestado que para la cadena de ganados y carnes de la Argentina es preferible la aplicación de un arancel mínimo”, continuó Breitschmitt.

Y concluyó: “Dejamos muy claro que una medida de primero entrado, primero servido, no sería bien vista ya que generaría un desequilibrio entre los distintos proveedores del mercado”.

Georges Breitschmitt y funcionarios de la embajada de Argentina en China tras la reunión el Ministerio de Comercio

En el encuentro -similar al que mantuvieron el mismo día delegaciones de Brasil y Uruguay- también participaron autoridades de la embajada argentina en Beijing.

“Es importante destacar que para llevar adelante este proceso que ya lleva un año, el IPCVA financió el estudio de abogados que representa la postura de la Argentina, buscando lograr la mejor solución posible y de menor impacto para la producción nacional”, destacaron desde el Instituto.

COMENZÓ LA CIIE

Mientras tanto, como se mencionó, este miércoles abrió sus puertas la China International Import Expo que organiza el gobierno chino en el gigantesco predio NECC de Shanghái.

No obstante, el primer día está reservado para autoridades nacionales, por lo que los negocios recién comenzarán este jueves 6.

Para la participación en la CIIE el IPCVA desarrolló el clásico Pabellón Argentine Beef sobre 400 metros cuadrados en el que 13 empresas ofrecerán sus productos en torno a un gran restaurante en el que podrán invitar a sus clientes a degustar bife ancho y angosto a la parrilla.

