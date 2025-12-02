1969 – NANCY DUPLAÁ.



Nace en la ciudad bonaerense de Olivos la actriz Nancy Duplaá, ganadora de dos premios Martín Fierro y un Konex de Platino. Protagonizó “Montaña rusa” y “La leona”, “Graduados” y “Poliladron”, entre otras exitosas series de televisión. Actuó en nueve películas, entre ellas “Comodines” y “Relatos salvajes”,nominada en 2014 al Óscar.

1948 – OZZY OSBOURNE. Nace en la ciudad inglesa de Birmingham, el músico y cantante británico Ozzy Osbourne (John Michael Osbourne), quien vendió más de 100 millones de discos entre sus álbumes solistas y los editados con la banda de heavy metal Black Sabbath.

1955 – CONEJO TARANTINI. Nace en la ciudad bonaerense de Ezeiza el exfutbolista Alberto “Conejo” Tarantini, uno de los mejores laterales de la historia del fútbol argentino. Fue campeón de la Copa Libertadores 1977 con Boca Juniors y con la selección argentina en el Mundial 1978. Ganó dos campeonatos con River Plate. Jugó en el Birmingham City inglés y en Talleres de Córdoba.

1965 – RUBBER SOUL. Sale a la venta en el Reino Unido el disco Rubber Soul, el sexto álbum de estudio de la legendaria banda británica The Beatles. Es considerado uno de los mejores de la historia de la música popular.

1990 – REBELIÓN CARAPINTADA. El coronel Mohamed Alí Seineldín impulsa la rebelión de la base de El Palomar, del Regimiento de Patricios y en la sede del Ejército, el cuarto alzamiento de militares “carapintada” desde el retorno de la democracia, en 1983. La rebelión causó 14 muertos y decenas de heridos. Seineldín había liderado la rebelión del cuartel de Villa Martelli en 1988, que causó tres muertos. En 1989 había sido indultado por el presidente Carlos Menem.

1994 – PLAYSTATION. La empresa japonesa Sony pone a la venta en Japón la consola de videojuegos PlayStation, que revolucionó el mundo del entretenimiento con dispositivos digitales. En 2018, Sony anunció que sus consolas habían superado las 500 millones de unidades vendidas en todo el mundo.

1995 – MAURICIO MACRI. El ingeniero y empresario Mauricio Macri es elegido presidente de Boca Juniors, venciendo a Antonio Alegre el mismo día en que Racing Club venció al equipo “xeneize” por 6 a 4 en la Bombonera.

1999 – ENRIQUE CADÍCAMO. A la edad de 99 años muere en Buenos Aires el compositor y poeta Enrique Cadicamo, autor de la letra de los famosos tangos Los Mareados, Al mundo le falta un tornillo, Anclao en París y Nostalgias. Compuso más de 800 temas entre tangos, valses, milongas, fox-trots, polkas y candombes.

2001 – CORRALITO. Comienza a regir el decreto del presidente Fernando De la Rúa que dispone un “corralito financiero”, como se llamó a las restricciones al retiro de dinero en efectivo y a depósitos bancarios que desembocó en una profunda crisis económica, política y social.

2015 – ELECCIONES AFA. Los 75 representantes de clubes registrados para la elección del presidente de la Asociación del Fútbol Argentino van a una votación que resultó en un imposible empate de 38 a 38. Fue el mayor escándalo en la historia de la federación fundada en 1893 con el nombre de Argentine Association Football League.

DIA DEL MÉDICO. Se celebra el Día del Médico de las Américas. Lo propuso el Congreso Panamericano de 1953 en conmemoración de la fecha de 1833 en la que nació el médico cubano Carlos Finlay, quien descubrió que la fiebre amarilla es transmitida por el mosquito aedes aegypti y contribuyó a combatir esa enfermedad.

DIA DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD. Se celebra el Día Internacional de las Personas con Discapacidad, instituido en 1992 por las Naciones Unidas con el fin de promover los derechos y el bienestar de personas con discapacidad y concientizar sobre su situación.

