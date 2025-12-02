Desde 2026, todas las escuelas estatales de São Paulo incluirán en su calendario de actividades la Semana de la No Violencia.

La normativa aprobada implicará a 5.300 escuelas y 3 millones de estudiantes.

El primer artículo de la norma establece que la Semana de la No Violencia se celebrará anualmente, con una duración mínima de cinco días escolares consecutivos, durante los cuales todas las disciplinas abordarán el tema de la paz de manera transversal, articulándolo con los contenidos programáticos de las diferentes áreas del conocimiento.

A continuación, se encomienda establecer el Día «C» de Convivencia, para ser promovido semestralmente como acción de movilización comunitaria, encaminada a fortalecer vínculos y valorar las buenas prácticas de convivencia, con fechas y temas a determinar por la Directoría de Clima, Convivencia y Protección Escolar (DICLIPE), dependiente de la Secretaría de Educación del Estado.

Las actividades de la Semana de la No Violencia y el Día de la Convivencia «C» serán registradas en la Plataforma de Convivencia y habrán de ser consideradas en la evaluación del Programa Escolar de Mejora Continua, una herramienta de gestión educativa en la que las escuelas analizan sus necesidades y definen objetivos, metas y acciones para mejorar el aprendizaje de los estudiantes.

La Semana de la No Violencia y el Día «C» de Convivencia formarán de este modo parte del calendario y del currículo escolar paulista como un eje transversal.

Un logro humanista

La propuesta de incluir la Educación en la No Violencia en la currícula educativa formal viene siendo promovida por el Movimiento Humanista desde hace ya más de tres décadas en diversas partes del mundo.

Las y los activistas del Nuevo Humanismo, corriente fundada por Silo, han desarrollado imúltiples campañas y generado iniciativas de ley con un importante apoyo popular para conseguir que desde temprana edad los alumnos accedan a prácticas que permitan adoptar conductas y valores no violentos.

Miles de estudiantes, educadores y directivos han participado a lo largo de los años de talleres de capacitación integral en los que pudieron compartir experiencias en dicho sentido.

Las prácticas y valores humanistas, tendientes a la transformación simultánea del individuo y el ámbito social que lo rodea, abordan temas que van desde el aprendizaje de una correcta relajación, ejercicios para lograr un creciente equilibrio psicofísico, permitiendo a través del autoconocimiento y el manejo de la atención distensa, la posibilidad de ir adoptando mejores respuestas conductuales.

Desde los inicios de su movimiento, los humanistas han insistido en partir de lo más inmediato para avanzar en un proceso progresivo hacia la transformación del mundo.

Apoyadas en las premisas de tratar a los demás como uno quisiera ser tratado y de lograr coherencia personal entre el pensamiento, el sentir y la acción cotidiana, las enseñanzas de Silo han permeado ya en múltiples ámbitos, mostrándose como una alternativa válida de transformación social, en la que no se opone lo interno a lo externo, considerados parte indisoluble de aquello que llamamos «realidad».

La inclusión de la No Violencia como parte del sistema educativo formal se constituye así en un paso fundamental para que las nuevas generaciones logren avanzar hacia un mundo sin violencia ni discriminación, que ofrezca idénticas oportunidades para cada ser humano sobre la Tierra.

Javier Tolcachier

Nota Original en: PRESSENZA.COM