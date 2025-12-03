CIERRE DE LA FORMACIÓN “MÁS ALLÁ DE LOS ACTOS: REPENSAR LAS EFEMÉRIDES DESDE UNA PEDAGOGÍA CRÍTICA”

AMSAFE San Lorenzo realizó el sábado 29 de noviembre, en la sede sindical de calle Porteau, el cierre presencial de la formación “Más allá de los actos: Repensar las Efemérides desde una Pedagogía Crítica”, instancia que coronó meses de trabajo sostenido a través del streaming y la plataforma de AMSAFE, con la participación de docentes de toda la provincia.

La apertura estuvo a cargo de Adriana Monteverde, Delegada Seccional, y Gustavo Frattoni, Secretario de Cultura de AMSAFE Provincial. La jornada permitió compartir producciones, reflexiones y aprendizajes colectivos.

AMSAFE felicita a todas y todos los cursantes y reafirma su compromiso en seguir impulsando espacios de formación para fortalecer una pedagogía crítica desde la escuela pública.

CONCURSO DE ASCENSO: DISPONIBLES LOS ESCALAFONES PROVISORIOS

AMSAFE informa que desde el martes 2 de diciembre y hasta el 16 de diciembre se encuentran publicados los escalafones provisorios de los Concursos de Ascenso Directivo (RM 1202/23 y Modif. 0367/24).

Este avance constituye un paso fundamental dentro del proceso concursal y representa un logro alcanzado en el marco de la paritaria docente.

Enlace escalafones: https://www.santafe.gov.ar/escalafones/#/inicio

Enlace a la noticia: https://www.amsafe.org.ar/concurso-de-ascenso-ya-se…/

SUPLENCIAS DE SECRETARÍA 2025/2026: CRONOGRAMA DE EVALUACIÓN TÉCNICA

AMSAFE comunica a todas y todos los aspirantes a suplencias de cargos de Secretaría —incluyendo instituciones de la modalidad artística (Dto. 2128/13)— que el Ministerio de Educación habilitó la Etapa de Evaluación Técnica, instancia obligatoria para la inscripción correspondiente al ciclo 2025 / escalafón 2026.

Enlace a la información completa:

https://www.amsafe.org.ar/amsafe-informa-cronograma-de…/

EL SALARIO NO ES GANANCIA: AMSAFE RECHAZA LA APLICACIÓN DEL IMPUESTO A LAS GANANCIAS SOBRE HABERES DOCENTES

AMSAFE reitera con firmeza que el salario no es ganancia y expresa su rechazo a la aplicación del Impuesto a las Ganancias sobre los haberes docentes. La organización sostiene que gravar el salario contradice derechos laborales y desconoce conquistas gremiales que protegen el ingreso de las y los trabajadores de la educación.

La reciente resolución judicial que posibilitó la reanudación de la aplicación del impuesto permitió retenciones sobre los haberes del sector. Esta situación representa una disminución directa del poder adquisitivo de miles de hogares docentes en un contexto económico ya adverso.

Ante esta decisión, AMSAFE participó del paro nacional convocado por CTERA, movilizándose en Buenos Aires y presentando reclamos formales ante las autoridades competentes para exigir la eliminación de este impuesto sobre los salarios. La organización continuará sosteniendo la demanda colectiva: que no se aplique el Impuesto a las Ganancias sobre el trabajo, defendiendo los derechos y el salario de las y los docentes.

BENEFICIO PARA AFILIADAS Y AFILIADOS: CAJA DE PRODUCTOS AMSAFE SAN LORENZO – AMPIP (DICIEMBRE 2025)

A partir del convenio entre AMSAFE San Lorenzo y AMPIP, se encuentra abierta hasta el viernes 5 de diciembre la solicitud para acceder a las Cajas de Productos de la Proveeduría AMPIP, un beneficio destinado exclusivamente a las y los docentes afiliados.

Las entregas se realizarán a partir del jueves 11 de diciembre, una vez confirmada la transferencia al alias AMPIP.MP

Horarios de entrega:

San Lorenzo: Lunes a viernes, 9 a 17 h

Lunes a viernes, 9 a 17 h Capitán Bermúdez: Lunes a viernes, 9 a 15 h

Lunes a viernes, 9 a 15 h Andino: Martes y jueves, 10 a 13 h

Formulario de solicitud:

https://forms.gle/4dji7HsiuoVFwSVj6

Por una educación pública con dignidad, justicia y derechos para enseñar y aprender.