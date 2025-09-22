1973 – JUAN D. PERÓN.

El expresidente y general Juan Domingo Perón gana las elecciones presidenciales con el 61,85% de los votos con la fórmula del Frente Justicialista de Liberación Nacional (FREJULI), que llevó a su esposa, María Estela Martínez, como vicepresidenta. Perón accedía así a su tercer mandato presidencial luego de 18 años en el exilio luego de su derrocamiento por el golpe de 1955.

1778 – MARIANO MORENO. Nace en Buenos Aires el abogado y periodista MarianoMoreno, uno de los principales ideólogos e impulsores de la Revolución de Mayo de 1810 y secretario de la Primera Junta de Gobierno del Virreinato del Río de la Plata con autonomía de la corona española.

1850 – JOSÉ G. ARTIGAS. A la edad de 86 años muere en Asunción del Paraguay el militar y estadista José Gervasio Artigas, de destacada participación en la guerra de la independencia de las Provincias Unidas del Río de la Plata e impulsor del federalismo.

1896 – RICARDO GUTIÉRREZ. Muere en Buenos Aires, a la edad de 59 años, el médico y escritor Ricardo Gutiérrez, uno de los fundadores del Hospital de Niños, donde trabajó gratuitamente durante 25 años. El hospital lleva su nombre desde 1946.

1939 – SIGMUND FREUD. A la edad de 83 años muere en Londres el médico neurólogo austríaco Sigmund Freud, considerado “el padre del psicoanálisis” y uno de los intelectuales más influyentes del siglo XX.

1949 – BRUCE SPRINGSTEEN. Nace en la ciudad de Long Branch (Nueva Jersey, EEUU) el músico y cantante estadounidense Bruce Springsteen, apodado “the boss” (el jefe), quien lleva ganados 20 premios Grammy, dos Globo de Oro y un Óscar. Vendió más de 120 millones de discos.

1953 – ALFREDO DI STÉFANO. El delantero Alfredo Di Stéfano es presentado como nueva figura del Real Madrid español, en partido que perdió por 4-2 con el Nancy francés. La “saeta rubia”, que en ese partido marcó el segundo gol “merengue”, se convirtió luego en uno de los máximos goleadores del equipo. Fue presidente honorario del Real Madrid entre 2000 y 2014, cuando falleció.

1973 – PABLO NERUDA. Muere en Santiago de Chile, a la edad de 69 años, el poeta y político chileno Pablo Neruda (Ricardo Eliécer Neftalí Reyes Basoalto), ganador del Premio Nobel de Literatura de 1971. Neruda es una de las grandes figuras de la literatura del siglo XX.

DERECHOS FEMENINOS. Se celebra el Día Nacional de los Derechos Políticos de la Mujer en conmemoración de la promulgación de la ley 13.010 que en 1947 estableció la igualdad de derechos políticos entre mujeres y varones.

EXPLOTACIÓN SEXUAL. Se celebra el El Día Internacional contra la Explotación Sexual y la Trata de Personas, instituido en 1999 en conmemoración de la fecha de 1913 en la que se promulgó en la Argentina la primera ley en el mundo contra la prostitución infantil, impulsada por el diputado socialista Alfredo Palacios.

