Más de 800 músicos de distintas provincias se sumarán al Tricentenario de la ciudad con un gran encuentro regional gratuito, en múltiples escenarios de la ciudad.

En el marco de los festejos por los 300 años de la ciudad, el sábado 27 de septiembre, de 15 a 21 h, se realizará en Rosario el Festival de Bandas Encuentro Regional 2025.

El evento contará con la participación de 24 agrupaciones de Santa Fe, Córdoba, Buenos Aires y Entre Ríos, reuniendo a más de 800 músicos y músicas en una jornada gratuita y abierta a toda la comunidad.

El festival comenzará a las 15 h con una propuesta simultánea que desplegará música en distintos puntos de la ciudad.

La Posta 1 propone un desfile por la Peatonal Córdoba, con inicio en las plazas Pringles y Montenegro, con una confluencia final en el cruce de las peatonales San Martín y Córdoba. Allí, bandas de Rosario, Santa Fe y Córdoba se unirán para regalar un recorrido sonoro.

En la Posta 2, ubicada en el emblemático cartel de Rosario frente al río Paraná en la costa central se convertirá en un escenario al aire libre. Las agrupaciones de Santa Fe, Córdoba y Entre Ríos aportarán un repertorio diverso con un inmejorable telón de fondo.

La Posta 3 se desarrollará en la plaza Las Heras, en la zona sur, donde el encuentro reunirá a bandas de Buenos Aires y Santa Fe. Este espacio ofrecerá un clima de cercanía con la comunidad barrial, fortaleciendo el vínculo entre música y territorio.

Por su parte, la Posta 4 tendrá lugar en El Jardín de los Niños, en el corazón del Parque de la Independencia. Allí se presentarán agrupaciones de Santa Fe y Córdoba en un entorno pensado para compartir en familia, rodeado de naturaleza y juegos.

El festival tendrá su punto culminante en el Anfiteatro Municipal Humberto de Nito, donde los conciertos también comenzarán a las 15 h en simultáneo con las postas.

Allí, las 24 agrupaciones se presentarán en un sistema de doble escenario rotativo: primero con las bandas programadas desde el inicio, y luego con la incorporación de aquellas que se trasladarán desde las postas para ofrecer su repertorio.

Cada agrupación interpretará una selección especial, conformando un despliegue musical único que reunirá a más de 800 músicos y músicas en una celebración histórica por los 300 años de Rosario.