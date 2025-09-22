Córdoba presentará su modelo de Economía Circular al mundo



Será en el Foro de Intercambio entre Ciudades sobre Acción Climática Local que se desarrollará en Seúl, Corea del Sur.

El próximo 23 de septiembre, una delegación de la Municipalidad de Córdoba estará presente en Seúl (Corea del Sur) para exponer sobre el trabajo llevado a cabo en materia de gestión de residuos a través de la Economía Circular, en el marco de uno de los paneles que tendrá este evento.

La charla se enmarcará en el Foro de Intercambio entre Ciudades sobre Acción Climática Local, que tendrá lugar del 21 al 25 de septiembre en el país asiático, del que participarán representantes de gobiernos locales de todo el mundo.

La ciudad de Córdoba fue seleccionada entre 20 postulaciones sudamericanas presentadas a la Red de Gobiernos Locales por la Sustentabilidad (ICLEI, por sus siglas en inglés), y representará a la región junto con las ciudades de Bogotá, Quito y Renca.

Esta red reúne a más de 2500 gobiernos locales de 125 países, con el fin de impulsar políticas de sustentabilidad y la acción local, compartiendo y haciendo públicas experiencias y casos de éxito en ciudades de todo el mundo.

“Estamos orgullosos de formar parte de esta iniciativa que nos permite intercambiar conocimientos, construir asociaciones y fortalecer el papel de nuestra ciudad para abordar la crisis climática a nivel local”, aseguró el secretario de Ambiente y Economía Circular, Gabriel Martín.

Durante la sesión, se abordaron temas como la integración de prácticas de Economía Circular, la participación de las comunidades en los procesos de gestión de residuos, las estrategias de adaptación y mitigación al cambio climático, y la resiliencia de las comunidades.

La gestión circular de residuos en Córdoba

Desde hace casi seis años, la Economía Circular es una política pública en la ciudad de Córdoba, convirtiendo los desafíos ambientales en oportunidades para la innovación y el crecimiento.

En el campo de la gestión de residuos, Córdoba tiene seis Centros Verdes, dos Centros de Transferencia de Residuos donde antes había basurales ilegales a cielo abierto, un Parque de Economía Circular y una Escuela de Economía Circular.

El año pasado, la Organización de los Estados Americanos (OEA) designó a Córdoba como Centro de Excelencia en Innovación y Tecnologías Transformativas de la Economía Circular.

Aquellos grandes generadores de residuos sólidos urbanos del sector gastronómico, reciben además, por decisión del intendente Daniel Passerini, una reducción de la contribución sobre la actividad comercial, industrial y de servicios, si incluyen procesos de Economía Circular en el tratamiento de sus residuos.

