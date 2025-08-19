1976 – MASACRE DE FÁTIMA.

En un camino de tierra vecino al ramal Pilar de la ruta Panamericana, aparecen los cadáveres dinamitados de veinte varones y diez mujeres, todos jóvenes que habían estado detenidos en un centro clandestino de la Policía Federal. Tres expolicías federales fueron condenados en 2008 por la llamada Masacre de Fátima, uno de los crímenes de lesa humanidad cometidos durante la última dictadura.

1915 – PAUL EHRLICH. A la edad de 61 años muere en la ciudad alemana de Hamburgo el médico y bacteriólogo Paul Ehrlich, autor del primer tratamiento eficaz contra la sífilis. En 1908 recibió el Premio Nobel de Medicina compartido con su colega ruso Ilya Mechnikov en reconocimiento a su trabajo en química inmunológica.

1939 – BOCA JUNIORS. Para evitar confusiones con las camisetas, Boca Juniors jugó el primer tiempo del partido con goleada por 4-0 a Tigre con la casaca de Newell ‘s Old Boys, mientras que en el complemento usó la de Ferro Carril Oeste, una de las tantas páginas insólitas de la historia del fútbol argentino.

1940 – LEON TROTSKY. El exiliado dirigente marxista León Trotsky (Lev Davídovich Bronstein), uno de los líderes de la Revolución Rusa de 1917, sufre un atentado en su casa del distrito de Coyoacán de Ciudad de México que le costaría la vida un día después. El atentado fue cometido por el comunista español Ramón Mercado por orden del régimen soviético de Josef Stalin.

1948 – ROBERT PLANT. Nace en la ciudad de West Bromwich (Inglaterra, Reino Unido) el músico y compositor británico Robert Plant, vocalista de la banda británica Led Zeppelin y figura icónica de la historia del rock.

1992 – DEMI LOVATO. Nace en la ciudad de Albuquerque (Nuevo México, EEUU) la actriz y cantante estadounidense Demi Lovato (Demetria Devonne Lovato), ganadora de unos 160 premios en lo que va de su carrera. Lleva grabados seis discos y filmadas nueve películas.

2008 – VUELO 5022 SPANAIR. El vuelo 5022 de la aerolínea española Spanair, con 172 pasajeros a bordo, cae sobre la pista del aeropuerto madrileño de Barajas a poco de su despegue, siniestro en el que murieron 154 personas. Fue uno de los más graves siniestros aeronáuticos ocurridos en España.

2018 – CHICHA MARIANI. Muere en la ciudad bonaerense de La Plata, a la edad de 94 años, la dirigente humanitaria María Isabel “Chicha” Chorobik de Mariani, una de las fundadoras y segunda presidenta de la Asociación Abuelas de Plaza de Mayo.

DÍA DE LAS PAPAS FRITAS. Se celebra el Día Mundial de las Papas Fritas, comida cuya invención se disputan franceses y belgas. Los franceses aseguran que a fines del siglo XVIII se vendían sobre el Pont Neuf de París, mientras que los belgas sostienen que nacieron en la ciudad de Namur en el invierno de 1680. Se desconoce quién decidió proclamar al 20 de agosto como Día Mundial de las Papas Fritas.

