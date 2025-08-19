Recién para el 2066 la capa de ozono se habrá recuperado



La capa de ozono se está recuperando, lo que es una fantástica noticia. Nunca se destacará lo suficiente hasta qué punto el Protocolo de Montreal ha contribuido a la mitigación del cambio climático.

Antes de 2000, una serie de corrientes de aire, llamadas corrientes de chorro de latitud media en el hemisferio sur, habían ido cambiando gradualmente hacia el Polo Sur. Otra corriente de chorro tropical, llamada célula Hadley, responsable de los vientos alisios, los cinturones de lluvia tropicales, los huracanes y los desiertos subtropicales, se había ido ampliando. Banerjee y su equipo, utilizando datos de observaciones satelitales y simulaciones climáticas, encontraron que ambas tendencias se detuvieron y comenzaron a revertir ligeramente en 2000. Este cambio no podría explicarse por fluctuaciones aleatorias en el clima, y Banerjee admite que son un efecto directo de la recuperación de la capa de ozono.

Si bien la reducción del consumo y producción de clorofluorocarbonos, una de las principales decisiones del Protocolo de Montreal, ha permitido que el ozono se recupere, estos productos químicos permanecen mucho tiempo en la atmósfera, por lo que no se espera que la recuperación completa del ozono tenga lugar hasta dentro de varias décadas. La capa de ozono también se recupera a diferentes velocidades en diferentes partes de la atmósfera, apunta Banerjee. Por ejemplo, se espera que la capa de ozono se recupere a niveles de la década de 1980 para las latitudes medias del hemisferio norte en torno a la década de 2030 y para las latitudes medias del sur en la década de 2050. El agujero de ozono antártico probablemente se recuperará un poco más adelante, en la década de 2060.

Los nuevos estudios son alentadores

El Grupo de Evaluación Científica del Protocolo de Montreal relativo a las sustancias que agotan la capa de ozono, un acuerdo internacional que entró en vigor en 1989 para eliminar el uso de químicos que dañan la capa de ozono, señala en un informe dado a conocer el lunes que el 99 % de las sustancias prohibidas han dejado de ser utilizadas, lo que está permitiendo la recuperación de la ozonosfera.

Los científicos indican que, si se mantienen las políticas actualmente en vigor, para 2066 la capa de ozono en la Antártica se habrá recuperado a los niveles que tenía en 1980. En el Ártico, la recuperación se producirá más rápidamente, en 2045, mientras que en el resto del mundo será en 2040.

“La capa de ozono se está recuperando, lo que es una fantástica noticia. Nunca se destacará lo suficiente hasta qué punto el Protocolo de Montreal ha contribuido a la mitigación del cambio climático. En los últimos 35 años, el Protocolo se ha convertido en un verdadero defensor del medio ambiente”, señaló Meg Seki, Secretaria Ejecutiva de la Secretaría del Ozono del Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA).

Imagen del agujero de ozono: La NASA

Protocolo de Montreal

Una enmienda al Protocolo de Montreal aprobada en 2016 exige la eliminación paulatina del uso de hidrofluorocarburos (HFC), que aunque no dañan el ozono de forma directa sí contribuyen al cambio climático.

“Las evaluaciones y los exámenes que realiza el Grupo de Evaluación Científica siguen siendo un componente esencial de la labor del Protocolo, que ayuda a informar a las instancias normativas y decisorias”, añadió Seki.

Según el panel científico del Protocolo, la eliminación del uso de HFC reducirá el calentamiento global entre 0,3 y 0,5 grados centígrados de aquí al 2100.

La inyección estratosférica, una propuesta con posibles efectos negativos en la capa de ozono

El grupo de científicos también alertó sobre los posibles efectos negativos de la inyección en la estratosfera de productos para reducir el cambio climático.

La llamada Inyección Estratosférica de Aerosoles (IEA) ha sido propuesta como un posible método para limitar la cantidad de luz solar que llega a la superficie de la Tierra y así reducir el cambio climático.

Sin embargo, el panel científico advirtió que la IEA podría afectar a las temperaturas de la estratosfera, la circulación y producción de ozono, así como a las tasas de destrucción y transporte del gas.

La capa de ozono, u ozonosfera, es una zona de la estratosfera que protege el planeta de los rayos ultravioleta emitidos por el Sol. La ozonosfera absorbe entre el 97 % y 99 % de la radiación ultravioleta.

Sin la protección del ozono, un gas compuesto por tres átomos de oxígeno, la radiación ultravioleta del Sol dañaría de forma irreversible la vida sobre el planeta.

Imagen del agujero de ozono: La NASA

Referencia: “Scientific-Assesment of Ozone Depletion” UN Environment Programme

Con información: Ecoportal.net

Imagen de portada de la nota: Imagen del agujero de ozono: La NASA

Fuente: NuestroClima.com