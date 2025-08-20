Se viene una mega sesión, con 9 proyectos en el temario, y si se logran dos tercios se ratificarán las leyes de aumento para las jubilaciones y de Emergencia en Discapacidad. Hay movilizaciones en Buenos Aires y en Rosario.

Una nueva marcha “multisectorial” se registra este miércoles en el Congreso cuando confluyen los jubilados, en su tradicional movilización semanal, con las dos fracciones de la CTA y el gremio de estatales ATE, que reclaman a la Cámara de Diputados el rechazo definitivo de los vetos del presidente Javier Milei a las leyes de aumento jubilatorio y de emergencia en Discapacidad.

Además, familiares y personas con discapacidad también se movilizan al Congreso después de una vigilia iniciada este martes en Plaza de Mayo en reclamo del rechazo legislativo al veto a la ley de emergencia en el área. En Rosario, la convocatoria es en la plaza San Martín, de Dorrego y Córdoba, desde las 11.

ATN y combustibles

En tanto, la Cámara de Diputados se encamina a convertir este miércoles en ley los proyectos impulsados por los gobernadores para reformar la distribución de la partida de ATN y del impuesto a los combustibles, que ya la oposición asegura tener el quórum y los votos para aprobar esas iniciativas.

Las propuestas impositivas impulsadas por los gobernadores se aprobaron el pasado 10 de Julio en el Senado, y junto con los vetos a las leyes jubilatorias y de discapacidad, son los temas que monopolizarán la sesión impulsada por los bloques opositores.

Unión por la Patria, Democracia para Siempre, Encuentro Federal, pidieron la sesión especial para tratar vetos jubilatorios, los proyectos sobre ATN y combustibles, una reforma al Régimen Penal Tributario, y un dictamen para destrabar el funcionamiento de la comisión investigadora sobre el Caso Libra.

El conglomerado de bloques opositores armó la agenda para que el último tema que se trate es el proyecto sobre combustibles, y los primeros los vetos de la ley de discapacidad y del aumento del 7,2 por ciento a los jubilados.

Los proyectos impulsados por el Gobernadores tienen asegurada la votación pero no los dos tercios ante un eventual veto de esas leyes, ya que el Gobierno presentó una propuesta alternativa que rompió el grupo de los mandatarios.

Por eso motivo acompañaron el dictamen de minoría de la LLA, diputados del PRO y de los gobernadores de Entre Rios, Rogelio Frigerio, de Chaco Leandro Zdero, y de San Juan Marcelo Orrego.

El dictamen de mayoría que respalda el texto votado por el Senado establece que los Fondos de Aportes del Tesoro Nacional serán distribuidos de acuerdo a los índices establecidos en la ley de coparticipación federal.

De acuerdo a esa iniciativa se deberán enviar en forma “ diaria y automática y en las mismas condiciones que las dispuestas en el artículo 6º de la ley 23.548 y los recursos que la compongan serán considerados a cualquier efecto como integrantes de la masa de fondos coparticipable prevista en dicha ley mientras subsista la vigencia de la presente”.

En tanto, el dictamen impulsado por el Gobierno propone que los ATN sigan usándose para emergencias en forma discrecional por el Gobierno, y el remanente distribuido de acuerdo con la ley de coparticipación.

En tanto, el proyecto de reforma a la ley de combustibles respalda la decisión de eliminar fondos fiduciarios, pero establece una nueva distribución del tributo para que el Gobierno Nacional solo pueda tener el 14,29 por ciento de los recursos y el grueso de ese dinero se envié a las provincias

El proyecto que propone reformar la distribución del impuesto a los combustibles aspira repartir ese tributo de la siguiente manera: un 14,29% para el Tesoro Nacional, un 52,02% para las provincias y un 28,69% para el Sistema Único de Seguridad Social.

De acuerdo a esa iniciativa, los fondos de las provincias se repartirán un 25% entre las jurisdicciones y el 75% de la acuerdo a los índices de coparticipación.

Hasta ahora, el 10,4 por ciento va a las provincias, el 28,69 a la Anses, y el 24,29 al Tesoro, y el resto se usaba para sostener determinados fondos fiduciarios que hoy se eliminaron, con lo cual esos recursos quedaron en manos de la Nación.

En el proyecto sancionado también se eliminan los fondos fiduciarios de Infraestructura de Transporte , del Sistema Vial Integrado; Compensador del Transporte; Especial de Desarrollo Eléctrico del Interior y Nacional de la Vivienda.

En cambio, el dictamen de minoría impulsado por el oficialismo y sus aliados establece que mantiene los recursos del 28,69 % de la recaudación para el Anses, y el resto propone distribuirlo de acuerdo con la ley de coparticipación federal, con lo cual el Gobierno se quedará con cerca del 30 por ciento de los recursos y el restante 41 entre las provincias.The post Día de tensión en el Congreso: la oposición busca voltear vetos presidenciales first appeared on Redacción Rosario.La entrada Día de tensión en el Congreso: la oposición busca voltear vetos presidenciales se publicó primero en Redacción Rosario.



