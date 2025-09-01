1964 – KEANU REEVES.

Nace en Beirut el actor nacionalizado canadiense Keanu Charles Reeves, quien lleva filmadas más de 70 películas, entre ellas las de la exitosa trilogía The Matrix.

1845 – BERNARDINO RIVADAVIA. A la edad de 65 años muere exiliado en la ciudad española de Cádiz el político rioplatense Bernardino Rivadavia, primer presidente de las Provincias Unidas del Río de la Plata (1826-1827). Luchó contra las invasiones inglesas de 1806 y fue secretario de Guerra del Primer Triunvirato.

1932 – RUBÉN PEUCELLE. Nace en la localidad bonaerense de Arribeños el luchador profesional Rubén Peucelle, apodado “El ancho”, una de las figuras del programa de lucha libre “Titanes en el ring”, de gran popularidad en las décadas de los años 60 y 70.

1939 – NICOLINO LOCCHE. Nace en la ciudad mendocina de Tunuyán el boxeador Nicolino Felipe Locche, apodado “El intocable” por su habilidad para esquivar golpes, campeón mundial de la categoría superligero entre 1968 y 1972. Loche fue uno de los mejores de la historia del pugilismo argentino junto a Carlos Monzón y Víctor Galíndez, entre otros.

1945 – 2° GUERRA MUNDIAL. A bordo del acorazado estadounidense “Missouri” anclado en la bahía de Tokyo, Japón firma su rendición incondicional, con lo que termina la Segunda Guerra Mundial. Al cabo de seis años y un día, el coflicto dejó más de 70 millones de muertos entre militares y civiles.

1946 – BILLY PRESTON. Nace en la ciudad de Houston (Texas, EEUU) el músico de soul Billy Preston, quien colaboró con grandes bandas y artistas como The Beatles, The Rolling Stones, Ray Charles y Elton John, entre otros. Fue apodado el “quinto Beatle” por su destacada labor en las sesiones de grabación del álbum Let It Be.

1962 – GOL 500. El astro brasileño Pelé (Edson Arantes Do Nascimento), uno de los grandes de la historia del fútbol mundial, convierte el gol número 500 de su carrera al marcar dos tantos para el Santos en el empate 3 a 3 ante San Pablo.

1966 – SALMA HAYEK. Nace en la ciudad de Coatzacoalcos (Veracruz, México) la actriz Salma Hayek, una de las artistas mexicanas más prominentes en Hollywood. Lleva filmadas más de 60 películas. En 2003 fue nominada al Premio Óscar a la mejor actriz y en 2018 recibió el galardón del Festival Internacional de Cine de Venecia.

1973 – JOHN R. TOLKIEN. A la edad de 81 años muere en la ciudad inglesa de Bournemouth el escritor y lingüista británico John Ronald Reuel Tolkien, más conocido como J.R.R. Tolkien, uno de los referentes de la literatura fantástica. Es el autor de las novelas clásicas de fantasía heroica El hobbit, El Silmarillion y El Señor de los Anillos.

2011 – ALEJANDRO SABELLA. El exfutbolista y entrenador Alejandro Sabella dirige por primera vez a la selección argentina. Fue en un partido amistoso con Venezuela en la ciudad india de Calcuta con victoria argentina por 1 a 0 con gol de Nicolás Otamendi. “Pachorra” Sabella fue el técnico de la selección argentina subcampeona en el Mundial de Brasil 2014.

DIA DE LA INDUSTRIA ARGENTINA. Se celebra el Día de la Industria en conmemoración de la fecha de 1587 en la que se registra la primera exportación de productos elaborados, un embarque que partió del puerto de Buenos Aires hacia Brasil.

