Los colores perdidos del espectro del Sol



Todavía no se sabe por qué a la luz del Sol le faltan algunos colores. Aquí están todos los colores visibles del Sol, producidos al pasar la luz del Sol a través de un dispositivo similar a un prisma.

Es todos esos colores juntos y más. Y es que, como todo cuerpo incandescente, el astro rey emite luz en un espectro continuo de colores. Si lo miras con un prisma, podrás ver que la luz solar se divide en rojo, naranja, amarillo, verde, azul, índigo y violeta, es decir, todos los colores del espectro visible.

El espectro fue creado en el Observatorio Solar McMath-Pierce y muestra, en primer lugar, que aunque nuestro Sol de apariencia blanca emite luz de casi todos los colores, de hecho aparece más brillante en la luz verde amarillenta.

Crédito de la imagen: Nigel Sharp (NSF), FTS, NSO, KPNO, AURA, NSF

Las manchas oscuras en el espectro anterior surgen del gas en la superficie del Sol o por encima de él, que absorben la luz solar emitida a continuación. Dado que los diferentes tipos de gas absorben diferentes colores de luz, es posible determinar qué gases componen el Sol.

El helio, por ejemplo, se descubrió por primera vez en 1870 en un espectro solar y luego se encontró aquí en la Tierra. Hoy en día, la mayoría de las líneas de absorción espectral han sido identificadas, pero no todas.

Vía: Tiempo (Revista RAM)

Fuente: NuestroClima.com