Balances en rojo de un gigante de la economía

Luego de haber quedado muy complicada por la crisis económica provocada por el gobierno de Javier Milei, el gigante Celulosa Argentina formalizó su entrada al Concurso de Acreedores.

La empresa reportó cifras de terror a los mercados: la firma de los Urtubey detalló que acumuló pérdidas por $172.634 millones, lo que representó una caída de ingresos del 44 por ciento. En tanto que el EBITDA fue negativo pr $20.146 millones y también hubo un patrimonio neto en rojo de $23.774 millones, lo que la dejó en situación de quiebra técnica.

El propio directorio reconoció en el acta del 29 de agosto que “la Sociedad ha sufrido una significativa caída en sus ventas, llegando al orden del 52% en el último semestre respecto del mismo período del año anterior”. En total, las ventas internas se desplomaron un 32% en toneladas, mientras que las exportaciones aumentaron 104%, aunque con márgenes mucho más bajos.

La empresa admitió que “los costos de la operación han aumentado en forma significativa, en especial medidos en dólares, y no pudieron ser trasladados a precios debido a la falta de demanda y a la amenaza de la importación”. Esa combinación provocó una caída de la rentabilidad bruta del 17% y de la operativa del 31%, cuando un año antes los márgenes eran positivos en 25% y 14%.

Ante la falta de liquidez, la compañía paralizó sus plantas industriales de Capitán Bermúdez (Santa Fe) y Zárate (Buenos Aires), que permanecen inactivas desde fines de julio. En tanto, la subsidiaria correntina Forestadora Tapebicuá también interrumpió su producción por tiempo indeterminado, lo que afectó a más de 500 trabajadores y obligó al gobierno provincial a otorgar subsidios de emergencia.

PAGINA12