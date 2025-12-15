1866 – WASILY KANDINSKY.

Nace en Moscú el pintor ruso Vasili Kandinsky, precursor del arte abstracto. Se considera que sus obras abrieron además el período de la abstracción lírica y el expresionismo en el arte plástico.

1770 – LUDWIG VAN BEETHOVEN. Nace en la ciudad alemana de Bonn (Westfalia, Alemania) el compositor, profesor de piano y director de orquesta Ludwig Van Beethoven, uno de los grandes maestros de la música clásica. Entre sus obras se destacan la Sinfonía N 9 y los cuartetos de cuerda y sonata para piano.

1802 – VALENTÍN ALSINA. Nace en Buenos Aires el escritor, jurista y político Valentín Alsina, gobernador de la provincia de Buenos Aires en 1852 y entre 1858-1859. Redactó el Código Rural y publicó tratados sobre la soberanía argentina en las islas Malvinas y la libre navegación por el Río de la Plata.

1902 – RAFAEL ALBERTI. Nace en la ciudad española de Puerto de Santa María el poeta Rafael Alberti, uno de los mayores literatos de la Edad de Plata de la literatura de España.

Recibió el Premio Cervantes de 1983. Entre sus obras destacan Marinero en tierra, Sobre los ángeles, Coplas de Juan Panadero.

1917 – ARTHUR C. CLARKE. Nace en la ciudad de Minehead (Somerset, Inglaterra) el escritor y científico británico Arthur Clarke, autor de clásicos de la literatura de ciencia ficción como El centinela, Cita con Rama. Su novela 2001: Una odisea del espacio, fue llevada al cine y se la considerada una obra maestra del género.

1949 – BILLY GIBBONS. Nace en la ciudad de Houston (Texas, EEUU) el músico, compositor, cantante y guitarrista estadounidense Billy Gibbons, líder de la banda de rock ZZ Top. Ha sido reconocido como uno de los artistas más influyentes de la historia del rock.​

1966 – JIMI HENDRIX. El guitarrista y cantautor estadounidense Jimi Hendrix publica su primer disco simple, Hey Joe, el nombre de la canción que se convirtió en un clásico del rock. El tema fue luego interpretado con variaciones por varios grandes artistas, entre ellos Johnny Cash y Bob Dylan.

1983 – THE WHO. El guitarrista, tecladista y cantante Pete Townshend anuncia su renuncia a la banda británica The Who, que había creado con Roger Daltrey, John Entwistle y Keith Moon. La salida de Townshend desencadenó la disolución de uno de los grupos más influyentes de la historia del rock con más de 100 millones de discos vendidos. The Who volvería a reunirse en julio de 1985 en el concierto Live Aid.

1984 – ROBERTO MOUZO. El defensor central Roberto Mouzo, el jugador con más presencias en Boca Juniors con 426 partidos disputados, se retira del fútbol en el partido con victoria por 2-0 ante Rosario Central. El equipo “canalla” descendió a la Primera B luego de 32 años en la máxima categoría del fútbol argentino.

1989 – OSCAR GÁLVEZ. A los 76 años muere en Buenos Aires el piloto Oscar Alfredo Gálvez, uno de los más laureados del automovilismo argentino junto a su hermano menor, Juan. Obtuvo cinco títulos de Turismo Carretera y 43 victorias, entre ellas siete del Gran Premio Argentino.

1993 – NUEVO GASÓMETRO. San Lorenzo de Almagro inaugura el estadio Pedro Bidegain, más conocido como Nuevo Gasómetro, en partido amistoso con victoria por 2-1 a Universidad Católica de Chile. El estadio, situado en el barrio porteño del Bajo Flores tiene una capacidad de 45.000 espectadores y su construcción costó unos 15 millones de dólares.

2007 – COPA INTERCONTINENTAL. Boca Juniors pierde en la final del Mundial de Clubes ante el Milan de Italia por 4 a 2. Rodrigo Palacio y Massimo Ambrosini en contra marcaron para el equipo argentino, mientras que Filippo Inzaghi (2), Alessandro Nesta y Kaká anotaron para el italiano.

NUEVAREGION.COM + TELAM