La ex vicegobernadora y diputada nacional Gisela Scaglia felicitó al presidente electo de Chile, el ultraderechista José Antonio Kast. Un tuitero libertario la trató de izquierdista.

La ex vicegobernadora de Santa Fe y ahora diputada nacional de Provincias Unidas, Gisela Scaglia, posteó este domingo un saludo al ganador del balotaje en las elecciones presidenciales de Chile, el ultraderechista José Antonio Kast, quien el 9 de noviembre de 2017, durante su primera postulación al Ejecutivo de su país, dijo: “Si Pinochet estuviera vivo, yo creo que votaría por mí”. Sin embargo, a la diputada la corrieron por derecha: un tuitero libertario le respondió que ese saludo “no coincide con tus ideas de izquierda”. No hay error de tipeo.

“Felicitaciones a @joseantoniokast por el triunfo en Chile”, posteó la ex vicegobernadora Scaglia este domingo, en su cuenta de X, una vez que se conoció el triunfo del candidato ultraderechista a la Presidencia del país trasandino en el baloteja, por el 59 por ciento contra el 40 de su contendiente, la izquierdista Jeannette Jara.

Felicitaciones a @joseantoniokast por el triunfo en Chile.

Comienza una nueva etapa con grandes desafíos y oportunidades.

Ojalá este tiempo traiga estabilidad, diálogo y un vínculo cada vez más fuerte entre Chile y Argentina. — Gisela Scaglia (@GiScaglia) December 15, 2025

Para la licenciada en Ciencia Política nacida en la ciudad de Gálvez, en Chile “comienza una nueva etapa con grandes desafíos y oportunidades” para el país vecino. La diputada y presidenta del PRO santafesino deseó, además, que “ojalá este tiempo traiga estabilidad, diálogo y un vínculo cada vez más fuerte entre Chile y Argentina”.

Varias cuentas de X que siguen a la diputada respondieron consternadas por el saludo de Scaglia, a quien evidentemente ubicaban en otro espectro del arco ideológico o, al menos, en un espacio de derecha menos ultra, atento a que comparte la coalición de Gobierno en Santa Fe con el Partido Socialista.

Pero una de las respuestas que llamó la atención fue la de un referente libertario en las redes sociales: el santafesino Esteban Glavinich, conocido por su cuenta como Traductor Te Ama. El tuitero libertario enrolado en los trolls del asesor Santiago Caputo -y, por lo tanto, enfrentado a la hermana Karina Milei- le respondió a Scaglia que Kast “no coincide con tus ideas de izquierda”. Y le dejó “saludos”.

Con un perfil en redes sociales “anti casta” y pegado al Gobierno nacional, Glavinich es señalado por propios y extraños por provenir de una familia ligada a la política. Su madre, Susana Porfiri, fue funcionaria de la intendenta de Cañada de Gómez, Stella Clerici; su padre Raúl fue subsecretario de Información Pública durante el segundo gobierno del peronista Jorge Obeid. Su tío Edgardo Porfiri es diputado provincial e ingresó a la Legislatura por la lista de Amalia Granata.

