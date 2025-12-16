Las compras online en plataformas como Shein y Temu ya no son un fenómeno marginal. En apenas diez meses, el ingreso de productos vía courier creció un 237% y empezó a sentirse con fuerza en el entramado productivo santafesino.

Así lo advierte la Asociación para la Pequeña y Mediana Empresa de Santa Fe (Apyme) en su tercer informe del Observatorio de Importaciones, que da cuenta de una acelerada suba de bienes importados que compiten de lleno con la producción local, junto con pérdida de empleo y cierre de empresas.

El reporte, titulado “Made in China” y actualizado a octubre de 2025, analiza el impacto de la apertura comercial sobre la economía provincial y 12 cadenas productivas estratégicas, entre ellas automotriz, calzado, textil, línea blanca, maquinaria agrícola, alimentos y muebles.

Uno de los datos más contundentes es el salto de las importaciones clasificadas como “Resto”, categoría que incluye las compras vía courier. Entre enero y octubre de este año, ese rubro acumuló importaciones por 746 millones de dólares, frente a los 221 millones del mismo período de 2024. El incremento interanual del 237% refleja, según Apyme, el impacto directo de la desregulación comercial sobre bienes finales que compiten con productos fabricados en el país.

El crecimiento de las importaciones también muestra un fuerte sesgo por origen. Desde noviembre de 2023, las compras a China aumentaron un 66%, muy por encima de Brasil (+52%) y del resto del mundo (+15%), mientras que las importaciones desde Estados Unidos retrocedieron un 10%. Para la entidad, el peso creciente de China se explica por su alta competitividad en precios, en un contexto internacional donde otros países avanzan hacia políticas más proteccionistas.

El informe advierte además una dinámica de “dos velocidades”. Si bien las importaciones totales crecen de manera moderada, el aumento es mucho más intenso en las cadenas industriales relevadas. Aunque representan solo el 10% de las cantidades importadas, concentran el 31% del valor total. En ese universo, el volumen importado creció 104,3% entre noviembre de 2023 y octubre de 2025, muy por encima del 25,2% registrado en el total nacional.

Las subas más fuertes se dieron en sectores como muebles (+278,6%), línea blanca (+267,7%), fideos secos (+204,4%), maquinaria agrícola (+154,4%) y carnes (+148,3%). A la par, las importaciones de bienes finales crecieron un 75% respecto de enero de 2024, mientras que las de bienes intermedios avanzaron un 44%, una diferencia que para Apyme resulta clave porque los bienes finales compiten directamente con la producción local.

El impacto sobre el empleo es otro de los puntos críticos. Mientras el empleo total registrado en Santa Fe cayó un 2,6%, en las cadenas productivas analizadas la baja fue del 5,3%, más del doble. Sectores como maquinaria agrícola, línea blanca, automotriz y materiales para la construcción concentran las mayores pérdidas de puestos de trabajo.

En paralelo, la cantidad de empresas también muestra un retroceso. Desde noviembre de 2023, la provincia registra 2.224 empresas menos, de las cuales 260 son industriales. En las cadenas monitoreadas, cerraron 97 unidades productivas y 93 de ellas eran pymes. Según el informe, mientras las grandes empresas concentran la mayor pérdida de empleo, las pequeñas y medianas hacen mayores esfuerzos para sostener la mano de obra ante la dificultad de reemplazar y capacitar personal. ​ ROSARIOPLUS