DIA NACIONAL DE LA DIVERSIDAD CULTURAL.

Desde 2010 se conmemora el Día Nacional de la Diversidad Cultural para promover la convivencia de los pueblos y el respeto a sus costumbres y tradiciones. La celebración reemplaza a la del Día de la Raza, que regía desde 1917 en conmemoración de la llegada del navegante genovés Cristóbal Colón a América.

1884 – AUGUSTO LASSERRE. El marino argentino de origen uruguayo Augusto Lasserre funda la ciudad de Ushuaia, la más austral del mundo y actual capital de la provincia de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur.

1916 – HIPÓLITO YRIGOYEN. El dirigente radical Hipólito Yrigoyen asume la Presidencia de la Nación tras ganar las primeras elecciones celebradas con la ley Sáenz Peña de sufragio obligatorio y secreto, con lo que se puso fin al fraude electoral y se incorporó a amplios sectores sociales a la participación política.

1935 – LUCIANO PAVAROTTI. Nace en la ciudad de Módena (Emilia-Romaña, Italia) el tenor italiano Luciano Pavarotti, uno de los cantantes de ópera más importantes del siglo XX cuya voz es considerada una de las mejores de la historia de la lírica.

1959 – ÁNGEL A. LABRUNA. El delantero Ángel Amadeo Labruna juega su último partido en River Plate, en partido con derrota por 3-0 ante San Lorenzo en el “Gasómetro de Boedo”. Labruna, que debutó en River en 1939, es el máximo goleador de la historia del “Millonario” con 293 goles en 311 partidos. Con 16 goles, es además el máximo goleador de la historia de los clásicos con Boca Juniors.

1963 – HILDA LIZARAZU. Nace en la ciudad correntina de Curuzú Cuatiá la cantante y compositora Hilda Lizarazu, quien formó parte de la banda de rock Los Twist, a comienzos de los años 80, y de Man Ray.

1968 – HUGH JACKMAN. Nace en la ciudad australiana de Sidney el actor y productor de cine Hugh Jackman, quien alcanzó notoriedad por su interpretación del personaje Wolverine en la saga de películas “X-Men”.

1973 – JUAN D. PERÓN. El general y expresidente Juan Domingo Perón asume por tercera vez la presidencia de la Nación después de 18 años de proscripción luego del golpe de estado que lo derrocó en septiembre de 1955.

1980 – SOLEDAD PASTORUTTI. Nace en el pueblo santafesino de Arequito la cantante y compositora Soledad Pastorutti, figura de la renovación de la escena del folklore en la década de 1990. Ganó un Grammy Latino, once Premios Carlos Gardel y dos Martín Fierro y discos de oro y platino. Lleva vendidos más de siete millones de discos.

NUEVAREGION.COM + TELAM