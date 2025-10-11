Documental: 12 de octubre NADA QUE FESTEJAR
VIDEO: Documental 12 de Octubre: «Nada que festejar. Por Eduardo Galeano» | Crece la conciencia y la necesidad de justicia. Nada que festejar, mucho que reparar
Otro «Día de la Raza» pretende festejarse. Pero cada vez hay más conciencia, más conocimiento del genocidio y más necesidad de justicia. Nada que festejar, mucho que reparar.
12 de octubre-Nada que festejar por multicanalALBA
Producido en 2013
…“Las tierras quedaban tan exhaustas como el trabajo”. “Pero siempre había nuevas tierras para explotar y trabajadores para exterminar». «Siempre se entregan los recursos en nombre de la falta de recursos”. “Es un crimen más grande matar a una hormiga que a un hombre”…
Eduardo Germán María Hughes Galeano,
año 1971, Libro :»Las venas abiertas de América Latina»