Un paraguas solar atado a un asteroide. ¿Qué función cumplirá?



Ahora planean generar un escudo solar para reducir la cantidad de luz solar que llega a la Tierra, combinado con un asteroide atado y capturado como contrapeso.

La potencia de la radiación solar recibida en un punto del planeta depende de su latitud, de la hora del día y de las condiciones atmosféricas. La radiación es aprovechable en sus componentes directa y difusa, o en la suma de ambas. La radiación directa es la que llega directamente del sol, mientras que la difusa es la emitida por la bóveda celeste diurna gracias a los fenómenos de reflexión y refracción solar en la atmósfera, nubes y elementos terrestres.

La energía solar es la emitida por el sol como consecuencia de reacciones nucleares de fusión. Se transmite a la tierra a través del espacio en forma de partículas de energía (fotones), y de radiación.

Al mismo tiempo que la radiación solar provee de energía, también promueve al aumento de la temperatura en la superficie, debido al efecto que provoca el conocido «invernadero», lo que a la vez es responsable del calentamiento global excesivo. ¿Hay una forma de detener o al menos, desviar los rayos del sol tan directos?. Parece que si.

Uno de los enfoques más simples para reducir la temperatura global es proteger a la Tierra de una fracción de la luz del sol. Esta idea, llamada escudo solar, se ha propuesto anteriormente, pero la gran cantidad de peso necesaria para hacer un escudo lo suficientemente masivo como para equilibrar las fuerzas gravitatorias y evitar que la presión de la radiación solar lo sople, hace que incluso los materiales más ligeros sean prohibitivamente caros.

La solución creativa de Szapudi consta de dos innovaciones: un contrapeso atado en lugar de solo un escudo masivo, lo que hace que la masa total sea más de 100 veces menor, y el uso de un asteroide capturado como contrapeso para evitar lanzar la mayor parte de la masa desde la Tierra.

«En Hawái, muchos usan un paraguas para bloquear la luz del sol mientras caminan durante el día. Estaba pensando, ¿podríamos hacer lo mismo por la Tierra y mitigar así la inminente catástrofe del cambio climático?». dijo Szapudi.

Deploy the Solar Sails illustrates a distant future where large solar sails are being tested in Earth orbit.

Incorporación de un contrapeso atado

Szapudi comenzó con el objetivo de reducir la radiación solar en un 1,7%, una estimación de la cantidad necesaria para evitar un aumento catastrófico de las temperaturas globales. Descubrió que colocar un contrapeso atado hacia el sol podría reducir el peso del escudo y el contrapeso a aproximadamente 3,5 millones de toneladas, unas cien veces más ligero que las estimaciones anteriores para un escudo sin ataduras.

Si bien este número aún está muy por encima de las capacidades de lanzamiento actuales, solo el 1% del peso, unas 35,000 toneladas, sería el escudo en sí, y esa es la única parte que tendría que lanzarse desde la Tierra. Con materiales más nuevos y ligeros, la masa del escudo podría reducirse aún más. El 99% restante de la masa total serían asteroides o polvo lunar utilizado como contrapeso. Tal estructura atada sería más rápida y económica de construir y desplegar que otros diseños de escudos.

Los cohetes más grandes de la actualidad solo pueden elevar alrededor de 50 toneladas a la órbita terrestre baja, por lo que este enfoque para la gestión de la radiación solar sería un desafío. El enfoque de Szapudi lleva la idea al ámbito de la posibilidad, incluso con la tecnología actual, mientras que los conceptos anteriores eran completamente inalcanzables. Además, es crucial desarrollar una correa de grafeno liviana pero fuerte que conecte el escudo con el contrapeso.

István Szapudi, astrónomo del Instituto de Astronomía de la Universidad de Hawái, ha propuesto un enfoque novedoso: un escudo solar para reducir la cantidad de luz solar que llega a la Tierra, combinado con un asteroide atado y capturado como contrapeso. Los estudios de ingeniería que utilizan este enfoque podrían comenzar ahora para crear un diseño viable que podría mitigar el cambio climático dentro de décadas.

El documento, con su título traducido al español, «Gestión de la radiación solar con un protector solar atado «, se publica en Proceedings of the National Academy of Sciences.

Con información de: https://www.tiempo.com/ http://meteo.navarra.es/

Fuente: NuestroClima.com