1991 – LALI ESPÓSITO.

Nace en Buenos Aires la actriz y cantante Mariana “Lali” Espósito, quien lleva ganados 38 premios, entre ellos un Gardel y varios MTV. Filmó seis películas y lleva publicados seis discos.

1813 – GIUSEPPE VERDI. Nace en el pueblo italiano Le Roncole, el compositor italiano de música clásica y ópera Giuseppe Verdi, autor de algunas de las obras más populares de la lírica, como Rigoletto, El trovador y La traviata.

1948 – JUAN FALÚ. Nace en Tucumán el guitarrista y compositor Juan Falú, exponente del folklore argentino. Publicó 24 discos y acompañó a artistas de la talla de Suna Rocha, Yamila Cafrune y Liliana Herrero.

1954 – DAVID LEE ROTH. Nace en la ciudad de Bloomington (Indiana, EEUU) el cantante estadounidense David Lee Roth, vocalista de la banda de rock Van Halen con la que alcanzó gran popularidad en la década de 1980. Figura en el puesto 19 del listado de los “100 mejores vocalistas del metal de todos los tiempos» de la revista Hit Parader.

1963 – EDITH PIAF. A la edad de 47 años muere en el poblado de Plascassier (Alpes Marítimos, Francia) la cantante Edith Piaf (Édith Giovanna Gassion), popularmente conocida como “El gorrión de París”. Dejó un legado clave en la música popular del siglo XX. También actuó en cine y teatro. Su carrera fue llevada al cine en La vida en rosa.

1985 – ORSON WELLES. Muere en Hollywood (California, EEUU), a la edad de 70 años, el actor, guionista y director de cine estadounidense Orson Welles, ganador de dos premios Óscar y de cuatro del Festival de Cannes. Filmó más de 30 películas, entre ellas Ciudadano Kane, uno de los grandes clásicos de la cinematografía.

1986 – ANTONIO DI BENEDETTO. A los 63 años de edad muere en Buenos Aires el escritor y periodista Antonio Di Benedetto, uno de los grandes autores de la literatura argentina de la segunda mitad del siglo XX.

2009 – LUIS AGUILÉ. El cantautor hispano argentino de música romántica Luis Aguilé, muere en Madrid a la edad de 73 años. Grabó más de ochocientas canciones, la mitad de su autoría, entre ellas “Cuando salí de Cuba”, un clásico de la música popular.

Aguilé fue uno de los primeros artistas en cantar rock en español.

DIA MUNDIAL CONTRA LA PENA DE MUERTE. Desde 2003 se celebra el Día Mundial contra la Pena de Muerte con el fin de abolirla y sensibilizar a la opinión pública sobre las condiciones de vida inhumanas a las que son sometidas las personas condenadas a la pena capital. Fue instituido por la Coalición Mundial contra la Pena de Muerte.

DIA DE LA DANZA. Se celebra el Día de la Danza en memoria de los nueve miembros del Ballet Estable del Teatro Colón muertos al caer al río De La Plata el avión en el que viajaban hacia la ciudad chubutense de Trelew, el 10 de octubre de 1971.

Efemérides del 10 de octubre.

NUEVAREGION.COM + TELAM