¿Por qué se celebra el Día Nacional de la Danza?

El 10 de octubre de cada año se conmemora en Argentina el “Día Nacional de la Danza” en honor a los nueve bailarines del Teatro Colón que murieron en un accidente aéreo el 10 de octubre de 1971. Además de funcionar como recordatorio de aquel suceso y de las personas fallecidas, esta efeméride constituye un homenaje a la danza como medio de expresión cultural de los pueblos.

¿Cómo fue el accidente que dio origen a esta efeméride?

El 10 de octubre de 1971 un avión se dirigía de Buenos Aires a Chubut y entre los pasajeros había nueve bailarines pertenecientes al Ballet Estable del Teatro Colón, que debían presentarse en el Teatro Español de Trelew para realizar un espectáculo por beneficencia. Los bailarines eran Antonio Zambrana, Norma Fontenla, José Neglia, Carlos Schiafino, Margarita Fernández, Carlos Santamarina, Rubén Stanga, Sara Bochousky y Marta Raspanti. El piloto advirtió que había fallas técnicas apenas despegó y, en su intento por volver a tierra firme, el avión se estrelló sobre el Río de la Plata. Nadie sobrevivió a ese accidente. Fue entonces cuando se estableció el “Día Nacional de la Danza” para homenajear a las víctimas.

Las y los bailarines

El grupo de bailarines fallecidos había alcanzado un grado de popularidad muy alto. De hecho, muchos de ellos pusieron a la danza en la primera plana de los diarios. Un año después de la tragedia que les quitó la vida se levantó un monumento en la esquina de Tucumán y Libertad de la Plaza Lavalle (ubicada en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires), que representa a Norma Fontenla y José Neglia y dice lo siguiente:

Por aquí, tantas veces, pasamos.

Nos detuvimos a envolvernos de luz.

A bañarnos en el color de las frondas

a recomponer, en movimiento y en gestos,

la constante maravilla de la creación

y aquí queremos permanecer

bajo este cielo,

estos árboles.

Y esta intensidad

que no nos olvidan

y que no olvidamos.

NUEVAREGION.COM + TELAM