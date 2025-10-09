Un gran volcán oculto bajo el suelo de Alaska



Un grupo de investigadores internacionales afirman que un grupo de seis islas ubicadas en la cadena de las Aleutianas, en Alaska, podría ser nada más ni nada menos que un un gigantesco volcán, aún no descubierto.

Según los especialistas, en el caso de que esta teoría sea cierta, podría tener implicancias muy importantes ya que el supuesto macizo sería de la misma categoría de los volcanes como la mundialmente conocida “Caldera de Yellowstone”, ubicada en el Parque Nacional de Yellowstone en Estados Unidos, cuyas fenomenales y destructivas erupciones han provocado gravísimos daños al planeta.

Nacientes de las entrañas de la Tierra, los volcanes se revelan como superestructuras impresionantes dignas de admiración. En todo el mundo se reparten alrededor de 1,500 volcanes activos y todos con características únicas y asombrosas. Sin embargo, una reciente exploración reveló que debajo de las islas en Alaska podría esconderse un volcán de inmensas dimensiones.

En la reunión anual de la American Geophysical Union, el geofísico del Observatorio de Volcanes de Alaska del Servicio Geológico de Estados Unidos, John Power, aseguró que un supervolcán de gran dimensión se podría encontrar debajo de Alaska.

El descubrimiento se hizo en las Islas de las Cuatro Montañas, una zona que mantiene seis volcanes que, a simple vista, lucen ordinarios. Sin embargo, por debajo de la superficie hay rastros de una caldera con magma de unos 20 kilómetros de diámetro.

Los datos de gravedad de los satélites, así como el análisis de gases volcánicos y los patrones de micro terremotos sugieren que hay una caldera presente. El Mount Cleveland, volcán que encaja en este escenario ha tenido entre 60 y 70 erupciones desde 2001 y este nivel de actividad es típico de volcanes que rodean calderas.

La revelación de un gran volcán debajo de Alaska

Un estudio indica que los volcanes están conectados por esa gran caldera, la cual pudo ser producto de un cráter masivo. Tras una topografía realizada al fondo marino de la cadena de las Islas Aleutianas, al suroeste de Alaska, se reveló un volcán inmenso.

En la imagen tomada por Science Now se reflejan las áreas grises que corresponden a los volcanes existentes, las zonas naranjas muestran áreas volcánicas poco profundas que se conectan por debajo de la superficie. Esto es a ciencia cierta la prueba de la caldera de un supervolcán, el cual podría contener una actividad importante.

Science News

“Es un claro ejemplo de cómo muchos hilos se unen para hacer una historia más grande”- Michael Poland, vulcanólogo del Observatorio del Volcán Yellowstone del USGS

No obstante, por ahora las pruebas no afirman la estructura del volcán. Pero los expertos seguirán trabajando en precisar la información en el subsuelo para tomar medidas de seguridad. Estas calderas pueden tener impactos muy grandes a nivel mundial, así que comprender lo que ahí sucede es vital.

Vía: https://ecoosfera.com/

Fuente: NuestroClima.com