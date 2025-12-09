2011 – CRISTINA FERNÁNDEZ asume su segundo mandato como presidenta de Argentina.

La dirigente peronista Cristina Fernández de Kirchner asume su segundo mandato como presidenta de la Nación con lo que se convierte en la primera mujer reelegida para gobernar al país, al ganar las elecciones presidenciales de 2011 con el 54% de los votos.

1921 – ALBERT EINSTEIN. El físico alemán Albert Einstein, autor de la Teoría de la Relatividad, recibe en Estocolmo el premio Nobel de Física de 1921 por su contribución a la ciencia y sus estudios sobre la producción y transformación de luz para explicar el efecto fotoeléctrico, una de las bases de la mecánica cuántica.

1923 – CLORINDO TESTA. Nace en la ciudad de Benevento (Campania, Italia) el arquitecto y artista plástico italiano Clorindo Testa. Entre sus obras más importantes se encuentran los edificios de la sede central del Banco Hipotecario Nacional (ex Banco de Londres) y de la Biblioteca Nacional.

1973 – THE CBGB CLUB. En la ciudad estadounidense de Nueva York abre sus puertas el legendario The CBGB Club, donde nació el punk y el new wave. Allí tocaron Blondie, Patti Smith, The Ramones y Talking Heads, entre otros. Las iniciales CBGB significan Country, Bluegrass and Blues por los géneros musicales que inicialmente se tocaron en el club.

1977 – AZUCENA VILLAFLOR. Un “grupo de tareas” de la Armada secuestra a Azucena Villaflor, co-fundadora de la asociación humanitaria Madres de la Plaza de Mayo, en la esquina de su casa de la localidad bonaerense de Sarandí. La dirigente fue asesinada y sus restos aparecieron en una playa bonaerense junto a los de otras siete personas que habían sido sepultados como NN en el cementerio de General Lavalle en diciembre 1977.

1980 – PÉREZ ESQUIVEL. El escultor y dirigente del Servicio de Paz y Justicia Adolfo Pérez Esquivel recibe en Oslo el Premio Nobel de la Paz por su labor en defensa de los derechos humanos. Puso el premio a disposición de la Universidad de Buenos Aires.

2014 – RIVER CAMPEÓN. En el estadio Monumental, River Plate vuelve a ganar un título internacional después de 17 años al derrotar al colombiano Atlético Nacional de Medellín por 2 a 0 en la final de la Copa Sudamericana 2014 con goles de Gabriel Mercado y Germán Pezzella.

2019 – ALBERTO FERNÁNDEZ. El dirigente peronista Alberto Ángel Fernández asume la presidencia de la Nación luego de ganar en primera vuelta las elecciones del 27 de octubre de 2019 con el 48% de los votos.

DIA INTERNACIONAL DE LOS DERECHOS HUMANOS. Se celebra en conmemoración de la Declaración Universal de los Derechos Humanos aprobada por las Naciones Unidas en 1948.

DIA DE LA RESTAURACIÓN DEMOCRÁTICA. Se celebra en conmemoración de la fecha de 1983 en la que el dirigente radical Raúl Ricardo Alfonsín, ganador de las elecciones presidenciales de octubre, asumió la Presidencia de la Nación luego de más de siete años de sangrienta dictadura cívico-militar-eclesiástica.

