Se inaugura la temporada de pileta del Poli Municipal, lindo y equipado como siempre



El intendente Raimundo visitó las instalaciones del natatorio, que se abrirá al público este miércoles 10 de diciembre. En la nota, toda la información sobre el acceso al complejo.

El intendente Leonardo Raimundo visitó el Polideportivo Municipal, que inaugurará su temporada de pileta mañana, miércoles 10 de diciembre. El complejo de Luis Borghi y Saavedra fue acondicionado, equipado y quedó más lindo que nunca para alojar la Colonia de Vacaciones y recibir a miles de familias de la ciudad y la región.

El primer mandatario local destacó las óptimas condiciones en las que se encuentran las instalaciones del Poli, como el natatorio, los vestuarios, el sector de parrilla, el quincho y las canchas de fútbol, pádel y tenis, entre otras.

“Es un lugar ideal para pasar al lado del río una gran temporada de verano. Así que invitamos a todos los sanlorencinos y habitantes de la región a que disfruten del Polideportivo de la Municipalidad de San Lorenzo”, expresó Raimundo, acompañado por la secretaria de Gobierno, Verónica Cittadini; el subsecretario de Deportes, Roque Caballero; y el coordinador de la Colonia de Vacaciones, Tebi Butticé.

Horarios y precios de la temporada

El Polideportivo Municipal abre de martes a domingo de 10 a 20 h; la pileta está habilitada de 10 a 19 h y los toboganes del Parque Acuático, de 10 a 18 h. Lunes cerrado por mantenimiento.

-Entrada general para personas con domicilio en San Lorenzo, de martes a jueves: $3.500. De viernes a domingo y feriados: $5.000.

-Menores de 5 años: gratis.

-Jubilados y pensionados de San Lorenzo, todos los días: $1.500.

-Personas con carnet de discapacidad, todos los días (con un acompañante): gratis.

-Para quienes no tienen domicilio en San Lorenzo: $10.000.

-Cuota mensual individual: $33.500

-Cuota mensual grupo familiar: $80.000

-Revisión médica, con validez por 21 días: $5.000

A este valor se deberá agregar el estampillado del Colegio Médico por única vez en la temporada.

Se inaugura la temporada de pileta del Poli Municipal, lindo y equipado como siempre .