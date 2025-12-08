Un lindo espectáculo adoptado por los vecinos, y ya se siente como otra más de las tradiciones anuales sanlorencinas.

EN VIVO desde la Avenida San Martín, pleno Paseo del Pino.

Una Multitud asistió a compartir este renovado «encendido del Cielo de Luces», una linda idea del equipo de Leonardo Raimundo que tuvo pleno apoyo del Intendente tiempo atrás.

Un evento cada vez más completo que va sumando elementos para comodidad de los asistentes. Gusta mucho y fue adoptado por los vecinos inmediatamente.

Ya se lo considera como nueva costumbre sanlorencina ornamentar el centro de la ciudad y lanzar la temporada navideña con este evento.

Enorme cantidad de familias y vecinos de todas las edades, incluso algunos de ciudades vecinas acudieron a participar y celebrar este momento.

Al mismo tiempo también fue un gran éxito el «Mercantino di Natale» en Plaza San Martín, con Feria, Músicos en vivo y otra multitud acompañando. Muy Bien San Lorenzo.

Cámara: GGF