Rosario vive este domingo un día de intenso calor y cielo despejado, con temperaturas que rondan entre 17 °C y 35 °C bajo el sol veraniego, según el Servicio Meteorológico Nacional. El ambiente invita a actividades al aire libre pero con alta radiación UV y sensación térmica elevada. No se esperan lluvias ni condiciones inestables, aunque el viento será suave y la humedad moderada.

La mañana arrancó con cielo despejado y temperaturas agradables que irán en ascenso conforme avance la jornada, alcanzando el pico durante las primeras horas de la tarde. El SMN reporta cielos mayormente soleados sin probabilidad de precipitaciones, lo que marca una jornada típica de verano en la ciudad.

La tarde será calurosa, con máximas proyectadas cerca de 33 °C a 35 °C, acompañadas de baja cobertura nubosa y sensación térmica alta. El índice de radiación ultravioleta se mantiene en niveles muy altos o extremos para esta época del año, por lo que las autoridades recomiendan protección solar, hidratación constante y evitar la exposición prolongada al sol.

Hacia la noche, el termómetro descenderá gradualmente a valores más agradables aunque el ambiente seguirá cálido y sin cambios significativos en la estabilidad atmosférica. Para la semana, el pronóstico extendido anticipa que las temperaturas continuarán elevadas, con máximas que podrían superar los 32 °C al inicio de la semana y una tendencia hacia la inestabilidad hacia mediados de semana, cuando podrían registrarse lluvias o tormentas dispersas en la región. ​ ROSARIOPLUS