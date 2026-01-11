Cada 11 de enero se celebran y conmemoran fechas que marcaron un antes y un después tanto en Argentina como en el mundo.

1936 – MUJERES EN LA CANCHA. Por primera vez en Argentina, se dispone de un espacio exclusivo para su asistencia. El partido se jugó en la cancha de San Lorenzo y fue un empate en 3 entre Boca y River.

1951 – CARLOS “LA MONA” JIMENEZ. Nace en Córdoba, Argentina, el máximo representante de la música cuartetera. «La Mona» Jimenez supera hoy los 35 millones de discos vendidos y tiene miles de fans que lo siguen desde hace décadas.

1964 – FUMAR ES PERJUDICIAL. En Washington el gobierno de Estados Unidos, luego de haber fomentado el consumo de cigarrillos durante años, presenta el primer informe sobre los daños que produce su consumo en la salud

1968 – CIRO MARTÍNEZ. Nace en Buenos Aires, Argentina, Andrés Ciro Martínez. Vocalista y ex líder de Los Piojos, es uno de los artistas más relevantes del rock argentino.

1980 – DEBUTA VIRUS. La banda toca oficialmente por 1º vez en el Club Universal de La Plata, dando inicio a una etapa de pop elegante en el país y convirtiéndose en una de las bandas más influyentes de la música nacional.

1985 – 1° EDICIÓN ROCK IN RIO. Se realiza en la ciudad de Río de Janeiro, Brasil la primera edición del festival más grande del mundo. Más de un millón de personas vieron en escena a Queen y Iron Maiden, entre otras bandas.

1992 – JUAN G. FUNES. Muere en Buenos Aires, Argentina, el exfutbolista que se destacó en River Plate. Allí convirtió el gol decisivo para que el club gane la Copa Libertadores de América en 1986.

1996 – «TATO» BORES. Muere en Buenos Aires, Argentina, el actor y humorista recordado por sus monólogos de humor político. Bores fue apodado como el “Actor Cómico de la Nación”.

2007 – J.K. ROWLING. La escritora británica termina de escribir en Edimburgo, Escocia, “Harry Potter y las Reliquias de la Muerte”, el séptimo y último libro de la saga.

2015 – LIONEL MESSI. El futbolista gana su 5° Balón de Oro en Zurich, Suiza. «Es un momento muy especial poder estar acá otra vez después de 2 años mirando cómo Cristiano lo ganaba», dijo en aquella oportunidad.

