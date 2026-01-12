Cada 12 de enero se celebran y conmemoran fechas que marcaron un antes y un después tanto en Argentina como en el mundo.

1628 NACE CHARLES PERRAULT. El escritor es autor de cuentos infantiles como “El gato con botas”, “Pulgarcito”, “Caperucita Roja” y “La Cenicienta”, entre otros.

1899 FRAGATA SARMIENTO Realiza el primer viaje de instrucción, el más largo de su historia. Durante más de 20 meses amarró en 71 puertos.

1942 NACE CARLOS VILLAGRÁN Actor y humorista conocido popularmente por interpretar el personaje de “Quico” en la serie mexicana El Chavo del 8.

1966 ESTRENO BATMAN La cadena televisiva ABC emite por primera vez la serie. Adam West encarnó al superhéroe y B. Ward a su compañero Robin.

1969 1° DISCO DE LED ZEPPELIN Led Zeppelin I sale a la venta. Contiene temas como “Good times, bad times” y “Your time is gonna come”.

1974 1° DISCO DE TINA TURNER Sale a la venta “Tina turns the country on!”, álbum debut de una de las voces femeninas

más potentes del rock.

1976 FALLECE AGATHA CHRISTIE Escritora y dramaturga especializada en el género policial. De las autoras más leídas del mundo.

1984 DEBUT EN ASIA El seleccionado argentino de fútbol (dirigido por Bilardo) juega por 1º vez en el continente asiático. Fue con

victoria ante Rumania (1 a 0) en Calcuta, India.

1999 1° DISCO DE BRITNEY SPEARS Con 17 años publica “Baby one More time”, su álbum debut con el que vendió más de

30 millones de copias en todo el mundo.

2009 FALLECE ALEJANDRO SOKOL El músico y compositor fue bajista de Sumo, vocalista de Las Pelotas y uno de los

artistas más influyentes del rock nacional.

2010 TERREMOTO EN HAITI Una de las catástrofes humanitarias más graves de la historia. Provocó la muerte de

más de 300.000 personas y 1.500.000 de damnificados.

2023 DÍA NACIONAL GASTRONÓMICOS Se conmemora desde 1946 el día del trabajador pizzero, pastelero, confitero, heladero y alfajorero.

