El 31 de agosto se celebra en Argentina el Día de la Fragata Sarmiento. Fue bautizada así en homenaje a Domingo Faustino Sarmiento, fundador de la Escuela Naval Argentina en 1872.

Fue una de las fragatas más adelantadas de la época. Cuenta con un casco de acero forrado en madera y chapa de cobre, tres mástiles y un imponente mascarón de proa con la efigie de la República Argentina.

Hacia el año 1889, la corbeta “La Argentina” fue la antecesora de la Fragata Sarmiento pero, luego de su cuarto viaje, presentó defectos que hicieron necesario su reemplazo. Su Capitán de Navío, Martín Rivadavia, solicitó otro buque que fuera más idóneo y estuviera provisto de elementos más modernos, por lo cual elevó un proyecto para construir un buque-escuela para la Armada Argentina.

En 1895, el capitán de Navío Manuel Domecq García fue designado comandante inspector del buque-escuela a construirse. Luego de un exhaustivo análisis de la situación y de los planos de la futura nave, el capitán viajó a Gran Bretaña donde firmó un contrato con el astillero Laird Brothers, en Birkenhead.

A cargo del teniente Thorne, la «Sarmiento» zarpó de Liverpool el 14 de julio de 1898, con escalas en Vigo y en Génova. Navegando sólo a vela, arribó al puerto de Buenos Aires el 10 de septiembre de ese año.

Sus viajes

Entre los años 1899 y 1938 realizó 37 viajes internacionales y participó de eventos protocolares como la coronación de Eduardo VII del Reino Unido, en 1902; los festejos del Centenario de la Independencia de México, en 1910; la apertura del Canal de Panamá, en 1914; y la inauguración de la estatua del general San Martín en Boulogne Sur Mer, Francia, en 1909.

Dejó de realizar viajes internacionales en 1939 pero continuó como buque de prácticas en aguas nacionales hasta 1960 en la División de Instrucción de la Escuela Naval Militar, donde cadetes realizan embarcaciones quincenales para viajes cortos de instrucción por mar.

Patrimonio cultural protegido

En 1962 se declaró Monumento Histórico Nacional y museo de los viajes y misiones oficiales que realizó. Se inauguró como Buque Museo el 22 de Mayo de 1964.

El 31 de agosto del 2016 se le otorgó el Emblema Azul. Estableció así su protección como patrimonio cultural de la Nación en caso de conflicto bélico o emergencia. De este modo, la fragata es portadora de uno de los 21 escudos colocados en Argentina en cumplimiento a la Convención de la Haya para su preservación.

La ley 24.996 del año 1998 estableció el 31 de agosto como el Día de la Fragata Sarmiento.

