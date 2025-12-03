Héctor Argentino Gallardo, alias “El Patrón”, fue detenido este martes por la tarde en la localidad chubutense de Puerto Madryn. Era uno de los prófugos más buscados de Santa Fe por un homicidio y por su participación en una estructura criminal ligada al narcotráfico.

El operativo para arrestar al asesino estuvo a cargo de la Fiscalía y la División Policial de Investigaciones (DPI) de la ciudad patagónica, cuyo trabajo coordinado posibilitó localizar al fugitivo, que utilizaba documentación falsa para evitar su captura.

El Gobierno provincial había lanzado una recompensa de 25 millones de pesos para quien aportara datos de su paradero. El pedido de captura lo había emitido la Fiscalía de Rafaela, localidad de donde es oriundo.

Con información de la Justicia provincial, la DPI trabajó de forma conjunta con la División Drogas Peligrosas y Leyes Especiales, que el martes por la tarde detectó a un individuo con características similares en un edificio ubicado en calle Salta 57. Por lo tanto, se montó un operativo de vigilancia y seguimiento que se extendió hasta la zona costera de avenida Rawson y Salta, donde, a las 19:55, el sospechoso fue interceptado. Al ser identificado, presentó un DNI a nombre de Walter Gallardo, pero poseía tatuajes que coincidían con los del prófugo buscado.

Por orden de la fiscal Angélica Cárcano, el hombre fue trasladado a la Comisaría Segunda para su identificación. La División Policía Científica realizó el procedimiento prontuarial, que confirmó que se trataba efectivamente de Héctor Argentino Gallardo, requerido por la justicia de Santa Fe. Tras la constatación, se activó el protocolo de articulación con las autoridades santafesinas para su alojamiento y posterior traslado.

Gallardo está involucrado en una causa sobre amenazas coactivas agravadas y homicidio calificado por el uso de arma de fuego, en el cual se investiga la muerte de Miguel Ángel Cabrera, ocurrida el 23 de abril de 2022. La investigación está a cargo del fiscal de la Unidad Especial de Homicidios de la Fiscalía Regional 5°, Martín Castellano. ​