Nuevo escenario ganadero: los corrales se llenan con animales más pesados y presionan los precios





El mercado ganadero está ingresando en una etapa de transformación silenciosa pero profunda.

Según el último informe del Rosgan, la combinación de baja oferta de hacienda pesada y precios históricamente altos para el novillo de exportación está modificando las decisiones productivas: la cadena comienza a retener machos y priorizar el agregado de kilos antes de la venta.

Los datos preliminares de SENASA hasta noviembre muestran los primeros indicios de este giro. La cantidad de animales trasladados a plantas de faena cayó a 1.003.685 cabezas, casi 10% menos interanual, según los DTe.

La baja fue más marcada en novillitos, con un descenso del 15%, totalizando 236.148 cabezas destinadas a faena.

En paralelo, de animales a corrales de engorde mostró un salto significativo. Durante noviembre ingresaron 112.703 novillitos, lo que implica un aumento del 35% interanual. Se trata de un indicador inequívoco de retención estratégica, orientada a prolongar el ciclo y producir animales más pesados, con destino tanto a exportación como a nichos gastronómicos que buscan cortes más grandes y de mayor calidad.

El mes también registró un movimiento importante de terneros tardíos provenientes de campos de cría. Cerca de 500.000 terneros y terneras fueron trasladados a otros establecimientos, un 16,4% más que en noviembre de 2023, lo que refuerza la hipótesis de reconfiguración productiva.

ESTACIONALIDAD, CONSUMO Y PRECIOS

Por estacionalidad, el gordo liviano suele mostrar picos de precios en marzo-abril, con la recomposición del consumo urbano tras el verano, y hacia fin de año, impulsado por las fiestas, las reuniones sociales y el mayor poder de compra generado por aguinaldos y ahorros convertidos en consumo.

Este año, sin embargo, la dinámica va más allá del consumo. La mayor demanda por animales livianos para engorde en feedlot supera la demanda típica del consumo, y está motivada por la expectativa de sumar kilos adicionales y capturar el premio del mercado de animales pesados.

Si este cambio se consolida, la oferta de novillitos terminados durante diciembre y el verano será menor, lo que presionará los precios al alza. Los animales que hoy ingresan a engorde recién podrían estar listos en febrero o marzo, según los kilos objetivos.

MENOS FAENA Y PLANTAS CERRADAS

A esta menor oferta se suma un factor coyuntural: el calendario. Diciembre concentra múltiples días no laborales, y algunas plantas de faena —afectadas por problemas financieros— ya anunciaron cierres temporales durante las últimas dos semanas del mes. Si este escenario se generaliza, la oferta disponible de carne podría caer todavía más.

La relación entre el novillo pesado (+520 kg) y el novillito liviano (300-390 kg) suele favorecer al liviano en marzo y abril, para luego ajustarse a una brecha moderada del 5% al 10%.

Este año, los valores siguen esa lógica: un novillito liviano en torno a $4.300 el kilo frente a un novillo pesado en $4.000. Pero detrás de esta foto se esconde un dato clave: el nivel de precios de la hacienda gorda está en niveles récord, y funciona como el principal impulsor del cambio de estrategia.

“En el último año, el novillo pesado subió 85%, y el novillito liviano, 82%. Los mayores saltos ocurrieron en los últimos dos meses, con subas promedio del 23% en ambas categorías”, resalta el informe del Rosgan

UN MERCADO QUE BUSCA EQUILIBRIO

La incógnita de fondo es cómo se acomodará el mercado frente a esta transición. Si la escasez sigue empujando los precios al alza y, en paralelo, no se implementan políticas de recomposición del rodeo, como créditos estructurados que incentiven la retención, la dinámica actual podría desactivarse.

El riesgo es doble: incentivar la faena anticipada y, peor aún, promover la liquidación de hembras para cubrir un déficit coyuntural de oferta. Un escenario que iría en contra del objetivo de producir animales más pesados y sostener un ciclo virtuoso.

