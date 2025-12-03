En el Presupuesto 2026 del gobierno santafesino, la partida destinada a publicidad oficial es de unos 122 millones de pesos diarios.

El monto supera ampliamente al que recibirán las carteras de Cultura y Ambiente. El diputado provincial Carlos del Frade pide transparencia en la distribución.

El legislador del Frente Amplio por la Soberanía (FAS) presentó un pedido de informes en la legislatura para conocer detalles y criterios sobre la distribución de la pauta oficial de la provincia en el Presupuesto del año próximo, y saber cuáles fueron las empresas que más se beneficiaron en ese reparto.

En este sentido, el dirigente indicó que las partidas destinadas a propaganda, en diversas áreas del Estado, significan unos 122 millones de pesos diarios durante 2026. “Es un monto más grande que la suma de todo el año para el Ministerio de Cultura y dos veces más para el Ministerio de Ambiente y Cambio Climático”, comparó.

“En algunos grandes medios de comunicación hay mucho dinero. Hay una especie de concentración de pauta publicitaria que destruye cualquier ilusión en la democracia informativa. Cosa que se ve, porque en los grandes medios es muy difícil que aparezcan las voces críticas de la política oficial”, remarcó Del Frade.

Al respecto, el diputado y periodista sostuvo que “es necesario transparentar los mecanismos de reparto y manejo de la pauta, por eso el pedido de informe también pone el foco en las empresas que reciben esos fondos públicos”, y añadió: “El Estado tiene que garantizar el pluralismo informativo y para eso la pauta oficial tiene que ser distribuida democráticamente”.

El análisis del legislador del FAS se centra en las partidas de publicidad dentro del área de Gobernación, que suman 23.997 millones de pesos; del Ministerio de Gobierno e Innovación, que acumulan 12.958 millones de pesos; y la Lotería de Santa Fe, con partidas por 7.600 millones de pesos destinadas a publicidad y propaganda.

“Los tres subtotales implican una suma de 44.556 millones de pesos. Al dividirlo por 365, representan más de 122 millones de pesos por día en pautas oficiales”, detalló Del Frade, y consideró que se trata de un “monto llamativo” que supera el destinado a algunas áreas sensibles del Estado.

El dirigente santafesino remarcó que el expediente que ingresó recientemente a la Cámara de Diputados dice que el presupuesto destinado a Cultura es de 41.138 millones, lo que representa unos 112 millones por día; mientras que los recursos destinados al área de Ambiente alcanzan los 19.605 millones, lo que significa unos 53 millones diarios.

Por último, el diputado provincial aclaró que “más allá de los montos asignados a las distintas áreas del Gobierno de Santa Fe, lo que genera preocupación son los criterios de distribución” de la pauta.

Fuente: Redacción Rosario