Cuando los hongos se convierten en sintetizadores. El dúo británico que transforma la electricidad vegetal en música electrónica
No es ciencia ficción: con electrodos y sistemas MIDI, un grupo de Manchester convierte las señales eléctricas de plantas y hongos en melodías envolventes. Lo que parecía silencio natural se convierte en un flujo de ritmos ocultos, a medio camino entre la investigación científica y la experimentación artística.
Nota original en: GIZMODO