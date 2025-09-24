Cuando los hongos se convierten en sintetizadores. El dúo británico que transforma la electricidad vegetal en música electrónica



No es ciencia ficción: con electrodos y sistemas MIDI, un grupo de Manchester convierte las señales eléctricas de plantas y hongos en melodías envolventes. Lo que parecía silencio natural se convierte en un flujo de ritmos ocultos, a medio camino entre la investigación científica y la experimentación artística.

Nota original en: GIZMODO