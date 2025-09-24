El Servicio Secreto de EEUU desmantela un dispositivo del “fin del mundo” en un celular en Nueva York



El Servicio Secreto de Estados Unidos anunció que neutralizó una red clandestina con el potencial de desactivar toda la red celular de la ciudad de Nueva York. El hallazgo reveló una infraestructura masiva de dispositivos, considerada por algunos expertos como un verdadero “arma digital del fin del mundo”.

Una red clandestina con poder devastador desmantelada por el Servicio Secreto

La magnitud del descubrimiento sorprendió incluso a las autoridades. Los agentes incautaron más de 100.000 tarjetas SIM y 300 servidores SIM distribuidos en cinco casas de seguridad en Nueva York y alrededores. Además, se encontraron armas ilegales, drogas y computadoras, lo que revela un trasfondo criminal complejo.

Según funcionarios, esta red tenía la capacidad de enviar hasta 30 millones de mensajes de texto por minuto. En un escenario extremo, podría haber transmitido un mensaje encriptado a cada persona en Estados Unidos en apenas 12 minutos. Peor aún, podía desconectar torres de telefonía celular y bloquear servicios esenciales como Google Maps o las comunicaciones de emergencia.

Matt McCool, jefe de la Oficina de Campo del Servicio Secreto en Nueva York, explicó que los dispositivos permitían comunicaciones encriptadas entre organizaciones criminales, garantizando su operación en la sombra. Aunque hasta ahora solo se ha confirmado su uso en llamadas de swatting —falsas amenazas que movilizan a la policía contra víctimas inocentes—, las autoridades no descartan que hubiera planes de mayor alcance.

Posibles vínculos con espionaje o terrorismo

Las investigaciones del servicio secreto apuntan a que la red de casas de seguridad estaba estratégicamente situada alrededor de la infraestructura celular de Manhattan, en lugares como Queens, Armonk, Greenwich y Nueva Jersey. Esta disposición ha generado sospechas de que el sistema podría estar vinculado a espionaje.

El experto en ciberseguridad Anthony Ferrante sugirió que el equipo podría haberse utilizado para vigilar las comunicaciones en torno a la sede de la ONU. Aunque no hay pruebas concluyentes, las autoridades investigan si la operación buscaba interferir durante la Asamblea General anual de Naciones Unidas, un evento que concentra la atención internacional.

Por ahora, no hay arrestos relacionados con la red, y McCool no descartó que gobiernos extranjeros, cárteles o grupos terroristas estén detrás de la operación. La posibilidad de que existan redes similares en otras ciudades estadounidenses preocupa a los investigadores, quienes ya han intensificado la búsqueda de más dispositivos.

Un nuevo tipo de amenaza tecnológica

Lo más alarmante del caso es que esta red representa una evolución del crimen digital hacia un nivel capaz de alterar infraestructuras críticas. No se trataba solo de fraude o espionaje común, sino de un sistema con el poder de silenciar las comunicaciones de millones de personas en una de las ciudades más pobladas del mundo.

Aunque los responsables aparentaban usarla principalmente para acoso y llamadas falsas, el potencial de la tecnología plantea interrogantes graves sobre la seguridad nacional. Interferir en comunicaciones policiales o de emergencia, al tiempo que se mantienen canales encriptados para fines ilícitos, abre la puerta a escenarios caóticos si cae en manos equivocadas.

El Servicio Secreto ha dejado claro que esta investigación apenas comienza. McCool advirtió que no hay motivos para creer que Nueva York sea el único objetivo y que podrían encontrarse redes similares en otras ciudades. La revelación refuerza la necesidad de mayor vigilancia en la intersección entre crimen organizado, ciberseguridad y amenazas al orden público.

El desmantelamiento de esta red secreta en Nueva York por el Servicio Secreto expone cómo la tecnología puede convertirse en un arma de alto impacto. Más allá de un simple caso criminal, plantea dudas sobre espionaje, terrorismo y vulnerabilidades en la infraestructura digital de Estados Unidos. Para las autoridades, la prioridad ahora es evitar que estos dispositivos reaparezcan en otras ciudades.

Fuente: CerebroDigital.net