“El mundo quiere nuestras carnes: necesitamos una política ganadera integral, estable y a largo plazo”





El presidente de la Asociación Argentina de Angus (AAA), Alfonso Bustillo, reclamó una política ganadera integral, estable y a largo plazo, como base para aprovechar la tendencia mundial que marca un aumento en el consumo y los precios de las carnes.

Así lo expresó durante la inauguración oficial de la 46° Exposición Nacional Angus de Primavera y la 25° Exposición del Ternero Angus que se realiza en el Centro de Remates y Exposiciones Angus, ubicado dentro del Mercado Agroganadero de Cañuelas.

Se trata de un evento que, por cuarto año consecutivo, es organizado por la AAA con la fuerza de Expoagro, y que se extiende durante cinco jornadas (comenzó el lunes con los primeros remates de hacienda), contemplando la realización de juras, remates, capacitaciones y vinculaciones comerciales, con el fin de poner en primer plano la mejor genética bovina del país.

Allí, criadores de todo el territorio nacional tienen la oportunidad de mostrar sus avances, consolidar vínculos comerciales y proyectar nuevos desafíos.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Angus La Raza Líder (@asociacion_argentina_de_angus)

EL PANORAMA GANADERO, SEGÚN LOS ANGUS

En el acto de apertura que se realizó en la Pista Tecnovax, el primero en tomar la palabra fue Bustillo, quien destacó: “Estamos en un momento excelente para nuestra actividad, inmejorables precios para toda la cadena productiva, el mundo quiere nuestras carnes y hoy pagan valores excelentes por las mismas”.

Sin embargo, advirtió: “hay indicadores de la actividad que nos alarman”. Principalmente, hizo foco en la caída del stock ganadero del 1,6% entre 2023 y 2024, lo que llevó al rodeo argentino a ser el más bajo en 18 años.

“La mayor caída porcentual fueron para las vaquillonas, el 6%; no así las vacas, que solo cayeron un 1%. El rodeo se está envejeciendo y la producción de carne también está estancada”, lamentó.

En este marco, celebró la baja total de retenciones a la carne, porque “aunque transitoria, es una señal para el productor y la industria exportadora. Es un impuesto cruel y distorsivo que prácticamente expropia la renta de la producción”, apuntó.

En este sentido, comparó Argentina y Brasil. “Hace 30 años tenían el mismo stock ganadero. Hoy, Brasil es el mayor exportador de carne del mundo, con un stock de 230 millones de cabezas frente a las 51,6 millones de Argentina, gracias a una política de Estado que trasciende los gobiernos de turno y sus diferentes ideologías. Ese es el camino que necesitamos recorrer: una política ganadera integral, estable y a largo plazo”, destacó.

OPINIONES POLÍTICAS

Por su parte, Manuel José Chiappe, subsecretario de Producción Agropecuaria y Forestal, agradeció a los organizadores por apostar al país y a los productores por seguir invirtiendo y por creer en la Argentina.

“Se están dando las condiciones macro del país como para poder desarrollar la ganadería de largo plazo, invertir en genética y en pasturas. No subestimemos tener una macroeconomía ordenada que es la base para poder crecer y poder desarrollarnos”, defendió.

Con respecto a la eliminación temporal de las retenciones a la carne, expresó: “Desde la Secretaría de Agricultura trabajamos codo a codo con los productores ganaderos, por lo cual entendemos muy bien la dinámica. Y es un camino, un plan integral que va desde la baja de impuestos, impuestos distorsivos como fue publicado hoy en el Boletín Oficial la oficialización de la baja de los derechos de exportación para las carnes. Si bien es algo temporal, me parece que son señales concretas que da el Gobierno para poder ir normalizando este proceso”.

Luego, la subsecretaria de Agricultura, Ganadería y Pesca del Ministerio de Desarrollo Agrario de la Provincia de Buenos Aires, Carla Seaín, destacó que el Banco Provincia -main sponsor de la exposición- es un eje fundamental para el financiamiento, que estará disponible en esta exposición con una línea especial a través de Procampo Digital.

Además, la funcionaria agregó que ofrecen líneas de financiamiento a tasa cero valor producto, “algo importante y muy solicitado por todos los sectores productivos bonaerenses, que nos permite, a través del Fondo Agrario, acompañar a toda la producción”, finalizó.

Por su parte, la intendenta de Cañuelas, Marisa Fassi, resaltó el valor de que esa ciudad sea anfitriona de un evento de esta magnitud: “Esta expo reafirma lo que venimos construyendo, impulsar a Cañuelas como Capital de los agronegocios”.

Asimismo, afirmó que la localidad es la cuna de la ganadería nacional y que desde el municipio tienen por objetivo “seguir fortaleciendo el trabajo mancomunado junto al campo, nuestro Gobernador y la provincia de Buenos Aires”.

EL ESFUERZO DE LAS CONSIGNATARIAS

Por otro lado, las consignatarias también compartieron sus mensajes. Fernando Saenz Valiente Bullrich, felicitó a Alfonso, por su gestión y a los 44 consignatarios que formaron el MAG.

“Fue un esfuerzo muy grande para todos, son muchas casas para ponerse de acuerdo, para haber invertido y para poder ser el mercado formador del precio de la Argentina”, resaltó.

Y completó: “Hoy nos encontramos con un mercado funcionando a pleno, con una gran actividad, con 440 matarifes y abastecedores, trabajando todos los días”.

Con información de INFOCAMPO

AGRONEGOCIOS.COM.AR