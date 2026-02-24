PRESSENZA – Humanismo y Espiritualidad.

Por Irshad Ahmad Mughal y el Dr. ¿Qurat al Ain Rana

En el siglo pasado, millones de personas murieron en los conflictos de la Primera y Segunda Guerra Mundial. Europa, orgullosa de su filosofía y su progreso, quemó el mundo en nombre de la razón, la nación y la superioridad.

La arrogancia llevaba un uniforme, marchaba bajo banderas y llamaba a su destino de destrucción. Nos dijeron que la humanidad había aprendido su lección. Nos prometieron que los estatutos y las declaraciones impedirían otro descenso a la locura organizada.

Sin embargo, hoy en día, las llamas están regresando, ya no son transportadas solo por tanques, sino por algoritmos, sistemas de vigilancia y máquinas silenciosas. La arrogancia ha cambiado su traje. Ahora habla el lenguaje de la eficiencia, la innovación y el orden digital.

El gran libro de los derechos humanos, una vez escrito con la memoria de la sangre todavía mojada en la tierra, está siendo reemplazado lentamente. En su lugar se encuentra otro libro, no de derecho, sino de código. Esta nueva escritura no pregunta quién es justo; pregunta quién es clasificado. No pregunta quién sufre; pregunta quién está registrado. No pregunta quién es inocente; pregunta quién encaja en el algoritmo.

La ley una vez buscó disciplinar el cerebro biológico, restringir el impulso humano y domar la violencia a través de límites éticos. El código, sin embargo, está escrito no para el alma humana, sino para el cerebro matemático de las máquinas. Entrena al robot. Regula el sistema. Y al hacerlo, remodela silenciosamente al ser humano en algo medible, predecible y manejable.

Cada día celebramos nuevos inventos: dispositivos más inteligentes, procesadores más rápidos, robots incansables. Las máquinas cocinan, protegen, diagnostican y calculan. Prometen precisión y eliminan el error humano. Pero bajo esta promesa se encuentra una ambición más profunda: el control.

Los nuevos cortafuegos se elevan como bordes invisibles. Los datos son recolectados, ordenados e interpretados por algoritmos que conocen nuestros hábitos antes que nosotros. Nuestros gustos, pasatiempos, rutinas y miedos se mapean y monetizan. Somos segmentados en categorías, tratados no como personas sino como patrones. Pronto, los individuos pueden ser juzgados no por sus acciones, sino por su comportamiento predicho.

Esto no es meramente desarrollo tecnológico, es una transformación del poder. El viejo tirano exigía obediencia. El nuevo sistema exige transparencia. No grita, vigila. No siempre castiga, se anticipa.

Y en esta arquitectura silenciosa de vigilancia, el rebelde se hace sospechoso.

Siempre ha habido criminales y terroristas. Pero también ha habido disidentes, aquellos que dicen “no” cuando el mundo exige conformidad. ¿Qué sucede cuando cada movimiento, cada palabra, cada vacilación se registra? ¿Cuándo se marca la desviación de la norma como anomalía? ¿Cuando la rebelión misma se convierte en una irregularidad estadística?

El peligro no es solo político. Es existencial.

La humanidad hoy se encuentra en una paradoja. Estamos más conectados que nunca, sin embargo cada vez más aislados. En todo el mundo, muchos sienten que algo esencial está siendo erosionado. Piensan en silencio, a menudo solos, en rincones de reflexión. Pero cuando hablan en contra de la modernidad no controlada, son sometidos a burlas como reaccionarios, ridiculizados por multitudes digitales y silenciados por el ruido de la opinión de masas.

El miedo se extiende sutilmente. Algunos observan con fascinación cómo los robots humanoides bailan en exposiciones: cuerpos mecánicos que se mueven con extraña gracia. Aplaudimos el espectáculo. Sin embargo, detrás de la actuación hay una pregunta que dudamos en hacernos: ¿qué sucede cuando tales máquinas ya no son bailarinas, sino soldados? ¿Cuándo las guerras son libradas por sistemas sin emociones, ejecutando órdenes sin duda, sin remordimiento?

Una vez la guerra requirió que los hombres se enfrentaran a su propia capacidad de violencia. Las máquinas solo requieren programación.

Las instituciones construidas después de la catástrofe global, los estatutos, los consejos, las Naciones Unidas, estaban destinados a defender la dignidad humana. Pero si la dignidad humana misma se reduce a los datos, ¿qué papel le queda a estas instituciones? Cuando las decisiones se automatizan y la justicia se convierte en una salida, ¿puede una declaración de derechos competir con una línea de código?

Esta es la crisis de nuestra época: no sólo el auge de la tecnología, sino el declive de la rebelión.

Rebelarse, en el sentido más profundo, es afirmar que existe un límite, algo que no debe cruzarse. Es decir que los seres humanos son más que su utilidad, más que su productividad, más que sus perfiles digitales. El rebelde no rechaza el progreso, rechaza la humillación. Se niega a ser reducido a una función en un sistema que olvida el significado de la dignidad.

Nos paramos de nuevo ante un incendio. Todavía no ruge como lo hizo en el siglo XX. Brilla en los centros de datos, parpadea en las cámaras de vigilancia, pulsos en los servidores de todos los continentes. Pero su calor es real.

La cuestión no es si la tecnología avanzará. Lo hará. La pregunta es si la humanidad avanzará con ella, o será reorganizada silenciosamente bajo ella.

En una época en la que el código reclama autoridad sobre la conciencia, la rebelión ya no es un gesto romántico. Es una necesidad moral.

Descartes declaró: “Pienso, ergo soy”. Gide susurró: “Amo, por lo tanto soy”. Camus insistió: “Me rebelo, ergo soy”.

Cada afirmación era una defensa de la interioridad humana, una negativa a ser reducida a la materia, al instinto o a la obediencia. Pero, ¿qué dirá el robot? Puede declarar: “Yo calculo, ergo funciono”. O tal vez, más escalofriantemente: “Estoy programado, por lo tanto, obedezco”. En esa diferencia se encuentra el límite final. Porque pensar es dudar, amar es arriesgar, rebelarse es elegir. Calcular es solo ejecutar. Y si un día la máquina se atreve a decir: “Optimizo, por lo tanto, gobierno”, entonces la humanidad debe responder, no con el silencio, sino con la insistencia obstinada de que la existencia es más que el rendimiento, y el Ser es más que el código.

Sobre los autores:

Prof. Irshad Ahmad Mughal y Dra. Qurat-Ul-Ain Rana

Forman una formidable asociación intelectual en la erudición paquistaní contemporánea. Prof. Mughal, reconocido por sus traducciones al urdu de las obras revolucionarias de Paulo Freire y décadas de enseñanza de la filosofía política en la Universidad de Punjab, une fuerzas con la Dra. Rana, una consumada socióloga y comentarista social cuyos inteligentes análisis regularmente adornan las principales revistas de Pakistán. Juntos, sus escritos colaborativos para Pressenza tejen una visión académica rigurosa con una crítica social urgente, uniendo la teoría crítica occidental con las realidades del sur de Asia para iluminar los caminos para el cambio transformador.

