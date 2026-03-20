CSIRO desarrolla la primera batería cuántica funcional del mundo y desafía las reglas de carga tradicionales



Un equipo de investigadores australianos presentó un prototipo de batería cuántica capaz de cargarse en femtosegundos y almacenar energía durante nanosegundos. El avance, liderado por CSIRO junto con la Universidad de Melbourne y RMIT, marca un paso histórico en una tecnología que podría transformar el almacenamiento energético del futuro.

Un prototipo real que rompe con la lógica de las baterías convencionales

Las baterías tradicionales funcionan bajo una regla casi incuestionable: cuanto mayor es su capacidad, más tiempo tarda en cargarse. El nuevo prototipo australiano propone exactamente lo contrario. Investigadores de CSIRO, en colaboración con RMIT University y la University of Melbourne, desarrollaron lo que describen como la primera batería cuántica funcional de prueba de concepto, un dispositivo físico capaz de cargarse, almacenar energía y liberarla utilizando principios de la física cuántica en lugar de reacciones químicas convencionales. Los resultados fueron publicados en la revista Light: Science & Applications.

El dispositivo consiste en una microcavidad orgánica multicapa, una especie de estructura diminuta en forma de oblea, que puede cargarse de forma inalámbrica mediante un pulso láser. Según CSIRO, esa carga ocurre en una escala de femtosegundos, es decir, una milbillonésima de millonésima de segundo. Después, el sistema consigue retener la energía durante nanosegundos, un intervalo muchísimo mayor que el tiempo de carga, aunque todavía insuficiente para aplicaciones cotidianas. Aun así, los investigadores destacan que este resultado demuestra por primera vez el ciclo completo de una batería cuántica funcional.

El avance resulta importante porque versiones anteriores de baterías cuánticas habían demostrado aspectos parciales del proceso, como la absorción ultrarrápida de energía, pero no habían logrado mostrar de forma clara la recuperación de esa energía como corriente eléctrica útil. En este nuevo trabajo, el equipo consiguió demostrar tanto la carga como la descarga, lo que sitúa al hardware experimental más cerca de las predicciones teóricas formuladas durante la última década.

Además, el prototipo opera a temperatura ambiente, una ventaja clave frente a otras aproximaciones experimentales que requieren condiciones criogénicas. Esa característica lo convierte en una plataforma más prometedora para futuros desarrollos prácticos, aunque todavía esté en una fase muy temprana.

La “superabsorción” y por qué una batería cuántica carga más rápido cuanto más grande es

La propiedad más llamativa de esta batería cuántica no es solo su velocidad, sino su comportamiento al aumentar de tamaño. En una batería convencional, añadir más capacidad suele implicar tiempos de carga más largos. En cambio, en una batería cuántica ocurre algo contraintuitivo: cuantas más moléculas participan en el sistema, más rápido puede cargarse cada una. Este fenómeno se debe a un efecto colectivo conocido como superabsorción, en el que los componentes no actúan por separado, sino como un conjunto coordinado que absorbe energía de forma más eficiente.

El estudio describe este comportamiento con una relación matemática en la que el tiempo de carga disminuye en proporción a 1/√N, siendo N el número de moléculas del dispositivo. En otras palabras, al aumentar la escala del sistema, la velocidad de carga mejora en lugar de empeorar. El investigador James Quach, líder científico de tecnologías cuánticas en CSIRO, explicó que este resultado confirma un efecto cuántico fundamental que contradice la intuición basada en las baterías actuales.

Eso no significa que el invento esté listo para alimentar teléfonos móviles o vehículos eléctricos. La capacidad total del prototipo sigue siendo extremadamente pequeña, del orden de unos pocos miles de millones de electronvoltios, muy por debajo de lo necesario para aplicaciones comerciales. Por ahora, el gran reto es lograr que la energía almacenada dure mucho más tiempo y aumentar de forma sustancial la capacidad del sistema.

Aun así, los científicos ven posibles usos futuros en campos donde la energía deba transferirse de manera coherente y con muy poco ruido, como la computación cuántica. En ese contexto, una batería cuántica podría adaptarse mejor que la electrónica clásica a las necesidades de procesadores extremadamente sensibles. Por eso, aunque la aplicación inmediata no sea el consumo masivo, el hallazgo representa un paso serio hacia nuevas formas de almacenamiento y suministro energético.

La batería cuántica desarrollada por investigadores australianos no reemplazará mañana a las baterías convencionales, pero sí demuestra que otra forma de almacenar energía es físicamente posible. Su capacidad de cargarse más rápido a medida que crece convierte este avance en uno de los hitos más llamativos de la tecnología cuántica reciente.

Referencia:

Light: Science & Applications/Superextensive electrical power from a quantum battery. Link.

Fuente: CerebroDigital.net