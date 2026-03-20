La Universidad Nacional de Rosario y la Municipalidad local pusieron en marcha un ambicioso programa de formación laboral con 40 cursos de oficios gratuitos que se dictarán en distintos barrios de la ciudad, con el objetivo de ampliar oportunidades de empleo y capacitación.

El convenio fue firmado por el rector Franco Bartolacci y el intendente Pablo Javkin en el Centro Municipal de Distrito Sur “Rosa Ziperovich”, en un acto que marcó el inicio de la iniciativa “Oficios en tu distrito”.

La propuesta está orientada a mayores de 18 años y no tiene costo, con inscripciones presenciales que se realizarán entre el lunes 30 de marzo y el miércoles 1° de abril, de 8 a 14, en los seis distritos de Rosario.

Durante la presentación, Bartolacci destacó el carácter territorial del programa y su impacto social. “Soñamos a la Escuela de Oficios como una puerta de acceso a la educación y a la Universidad, así como también un puente hacia el mundo del trabajo”, afirmó. Además, subrayó que en los últimos cuatro años más de 18.000 personas egresaron de esta iniciativa, muchas de las cuales lograron insertarse laboralmente o fortalecer sus emprendimientos.

El programa contempla una amplia variedad de capacitaciones distribuidas en toda la ciudad. En el Distrito Centro se ofrecerán cursos de panificación, catering, restauración de muebles y fotografía (virtual), mientras que en el Distrito Sur habrá propuestas como carpintería, barbería, herrería, marroquinería, serigrafía y moldería.

En el Distrito Sudoeste se dictarán cursos de diseño de indumentaria, tapicería y carpintería, entre otros, y en el Noroeste se suman opciones como moda circular, pastelería y herrería. Por su parte, el Distrito Oeste contará con capacitaciones en electricidad, plomería, sublimado y manejo de máquinas de coser, mientras que en el Norte se brindarán cursos de panificación, mantenimiento de máquinas y electricidad.

Desde el municipio remarcaron que la iniciativa busca acercar herramientas concretas de formación a los barrios, facilitando el acceso a conocimientos prácticos que permitan mejorar las condiciones de empleabilidad en un contexto económico complejo. ​ ROSARIOPLUS