Confederaciones Rurales Argentinas (CRA) se alzó este viernes como una nueva voz en contra de la resolución 201/2026 emitida hace una semana por el Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (Senasa) y que impone un cambio histórico en el esquema de vacunación antiaftosa.

Puntualmente, lo que hizo el organismo sanitario fue habilitar a que los productores puedan cumplir con la inoculación anual a través de un veterinario privado, de manera de ya no tener que depender de un ente sanitario o fundación regional.

En este contexto, tras el rechazo planteado por la Confederación de Asociaciones Rurales de Buenos Aires y La Pampa (Carbap), y también por la Federación Agraria Argentina (FAA), ahora fue CRA la que expresó su disconformidad por este cambio.

Otro cambio histórico en la vacunación antiaftosa: se podrá elegir un veterinario privado para cumplirla

“DESARTICULA EL SISTEMA SANITARIO”

Puntualmente, mediante un comunicado, CRA dijo que rechaza la medida del Senasa porque “bajo el argumento de reducir costos, desarticula el sistema sanitario que garantizó durante más de 20 años la sanidad del rodeo argentino”.

La entidad que preside Carlos Castagnani no dudó y fue directo contra las autoridades nacionales: “El fundamento oficial es erróneo”, disparó.

El argumento de CRA es que “no se está ‘abaratando’ el sistema”, porque “de hecho, la medida anunciada traslada el costo y el riesgo hacia los productores más chicos”.

En ese sentido, repasó que “el modelo actual funciona porque se basa en un principio irrenunciable: la solidaridad sanitaria. Los entes sanitarios permiten distribuir los costos y asegurar que todos -independientemente de su escala- puedan cumplir con la vacunación en condiciones viables”.

“Este sistema solidario, también contempla reforzar nuestras fronteras”, añadió.

Vacunación antiaftosa: “Sturzenegger está actuando con anteojeras ideológicas y de manera irresponsable”

En este marco, planteó que el resultado que podría darse al desarmar este esquema es “miles de productores quedan solos frente a costos más elevados, sin estructura logística y, en muchos casos, directamente fuera del sistema”.

“Pero la sanidad no es un costo, es una inversión, y un seguro, y cuando baja la cobertura, el problema se transforma en sistémico. Menos vacunación significa menor inmunidad del rodeo. Menor inmunidad significa mayor riesgo sanitario. Mayor riesgo sanitario significa poner en peligro el status sanitario del país y la conquista de mercados logrados en décadas de trabajo constante”, completó CRA.

“NO MODERNIZA, DEBILITA”

Por estos motivos, Confederaciones Rurales Argentina advirtió que “esta medida no moderniza el sistema, lo debilita. No mejora la eficiencia, rompe la coordinación. No baja costos, los redistribuye de manera regresiva y expulsiva”.

“Se está poniendo en riesgo uno de los principales activos estratégicos de la Argentina: su sanidad animal y su capacidad exportadora”, aseguró.

“Por ello, solicitamos enfáticamente la revisión inmediata de la Resolución 201/2026 y la apertura de un espacio de diálogo serio con el sector, antes de avanzar en decisiones que pueden tener consecuencias irreversibles”, concluyó.

COMUNICADO CRA

CRA advierte que la reforma del sistema de vacunación pone en riesgo la sanidad de nuestros rodeos.

Link al comunicado ▶️ https://t.co/KCnYMnPXvW pic.twitter.com/oEzoWQ0Fse — CRA (@CRAprensa) March 20, 2026

INFOCAMPO

AGRONEGOCIOS.COM.AR