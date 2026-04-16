Con la ola de importaciones y la ausencia de políticas públicas dirigidas al sector productivo, cada vez más empresas tienen que cerrar sus puertas y proceder al despido de sus trabajadores.

Esta tendencia que se consolidó el año pasado se sigue observando en el inicio de 2026, de acuerdo con mediciones del propio Estado nacional.

Según datos de la Superintendencia de Riesgos del Trabajo (SRT), en enero se registró un cierre neto de 1.572 empresas, lo que equivale a unas 70 firmas menos por día laborable.

En diciembre de 2024 había 500.141 empleadores. Un año después, ese número se redujo a 489.749 y, en enero de 2026, con relación a enero de 2025, la pérdida interanual de empresas suma 11.194, casi 1.000 por mes.

Respecto de noviembre de 2023, el último mes de la gestión de Alberto Fernández, el sistema de riesgos del trabajo sumaba 512.357 empleadores y 9.857.173 trabajadores. En enero de 2026, el sistema contabilizó 488.177 empresas y 9.567.050 trabajadores, una caída de 5% y 3% respectivamente.

En cuanto al empleo, el número de trabajadores registrados pasó de 9.857.173 en noviembre de 2023 a 9.567.050 en enero de este año, lo que implica una reducción de 290.123 puestos de trabajo (3%).

Si bien en el primer mes del año se observó un incremento estacional de 7.593 trabajadores en sectores como agricultura y construcción, continuaron las caídas en actividades clave como la industria, la enseñanza y la intermediación financiera.

QUÉ PASA EN SANTA FE

Por su parte, en Santa Fe hubo una pérdida de 3.800 puestos de trabajo en enero de 2026 respecto del mes anterior. Si bien enero suele reflejar factores estacionales, los datos muestran una tendencia negativa, ya que hubo 1.400 empleos menos en comparación con el mismo mes de 2025.

Desde que asumió el gobierno de Javier Milei, en la provincia se perdieron más de 15.600 puestos de trabajo. “Santa Fe consolida una pérdida sostenida de empleo privado formal, en línea con una economía donde la demanda interna continúa en retroceso”, afirmó Juan Manuel Pusineri, ex ministro de Trabajo de la provincia de Santa Fe. ​ ROSARIOPLUS