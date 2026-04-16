PROPONEN MORATORIAS PARA ALIVIAR DEUDAS EN SERVICIOS E IMPUESTOS EN SANTA FE



Una iniciativa del Interbloque Peronista de la Cámara Baja provincial, busca crear planes de pagos para los santafesinos que tengan saldos impagos en los servicios de luz y agua. Al mismo tiempo, impulsa una ley para que familias y PYMES puedan regularizar sus deudas de Ingresos Brutos, Patentes y otros impuestos. “Hoy la gente se endeuda para vivir y es nuestro deber aliviar esa carga”, advirtió la diputada Lucila De Ponti.

“Nos dijeron que el ajuste lo pagaba la política, pero son las familias las que está haciendo malabares ajustándose hasta no poder más”, afirmó De Ponti, y enfatizó: “pagan la luz y dejan impuestos, o al revés, y la tarjeta aparece como último recurso para comprar comida. Así no se puede vivir”.

De Ponti señaló que en Santa Fe “se destruyeron miles de empleos y el poder de compra de los salarios no logró recuperarse tras la devaluación que hizo Milei en 2023. A esto, se le suma “la reducción de subsidios a los servicios públicos y el aumento sostenido de tarifas”, que produce “una espiral de atrasos en los pagos, y de deudas que se superponen hasta volverse impagables”.

La diputada citó también un informe del Centro de Estudios Scalabrini Ortiz (CESO), que señala que la irregularidad en los pagos se disparó no sólo en los servicios e impuestos, sino también en los créditos personales, en el pago de las tarjetas de crédito, y en los préstamos de apps financieras.

Según el CESO, el 10% de las familias no puede afrontar sus obligaciones. En deudas con billeteras virtuales, este número trepa al 27%.

“Para muchísima gente, endeudarse es una forma de supervivencia”, apuntó De Ponti, y sostuvo: “Nos metieron en una lógica perversa: sacar un crédito para comer y dejar de pagar lo demás para llegar a fin de mes. Lo que vemos es una acumulación de deudas que crece por todos lados y termina expulsando a la gente del sistema”.

En ese sentido, los proyectos buscan “dar respuesta al complejo escenario que atraviesan miles de santafesinos”.

El primer proyecto, de autoría de la diputada De Ponti, propone que la Empresa Provincial de la Energía (EPE) y Aguas Santafesinas (ASSA) implementen un régimen de regularización para deudas generadas entre enero de 2024 y enero de 2026, incluyendo los convenios caídos.

El esquema contempla el pago en contado o en cuotas, con una reducción de intereses. También otorga beneficios especiales para sectores vulnerables, con quitas del 50% para usuarios alcanzados por subsidios energéticos o zonas de riesgo.

El segundo proyecto, de autoría del diputado Walter Agosto, establece una moratoria para regularizar deudas de impuestos provinciales, incluyendo Ingresos Brutos, Inmobiliario, Patente y Sellos, entre otros. Las condiciones prevén hasta un 80% dse quita de intereses en pago contado, y descuentos de hasta el 40% en los planes cuotificados.

Esta iniciativa está dirigida por igual a personas físicas y a micro, pequeñas y medianas empresas, especialmente afectadas por la recesión, la caída del empleo y el aumento de costos en los últimos años.