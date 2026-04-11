El Viernes 17 de Abril nos encontramos para compartir una noche de Danza, reflexión y movimiento.

Casa Molina recibe a la Compañía Interna en una presentación que busca rescatar historias y sentires.

Hilos de Memoria es un homenaje a las mujeres invisibilizadas, inspirado en los textos de la bailarina venezolana Sonia Sanoja.

Una intervención artística para reflexionar juntos sobre esta temática a través del lenguaje de la danza y el registro audiovisual. 🎭

📅 Viernes 17 de abril.

🕒 20:30 hs.

📍 Casa Molina. Entre Ríos 673 Rosario.

🎟️ Entradas:

Aporte voluntario sugerido: $10.000.

📱 Reservas: 341 253 7778

Cupos limitados. Comunicate para asegurar tu lugar.

¡Te esperamos para habitar este espacio de memoria colectiva! 👥✨