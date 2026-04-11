DANZA: Companía Interna invita a «Hilos de Memoria», un homenaje a las mujeres invisibilizadas
El Viernes 17 de Abril nos encontramos para compartir una noche de Danza, reflexión y movimiento.
Casa Molina recibe a la Compañía Interna en una presentación que busca rescatar historias y sentires.
Hilos de Memoria es un homenaje a las mujeres invisibilizadas, inspirado en los textos de la bailarina venezolana Sonia Sanoja.
Una intervención artística para reflexionar juntos sobre esta temática a través del lenguaje de la danza y el registro audiovisual. 🎭
📅 Viernes 17 de abril.
🕒 20:30 hs.
📍 Casa Molina. Entre Ríos 673 Rosario.
🎟️ Entradas:
Aporte voluntario sugerido: $10.000.
📱 Reservas: 341 253 7778
Cupos limitados. Comunicate para asegurar tu lugar.
¡Te esperamos para habitar este espacio de memoria colectiva! 👥✨