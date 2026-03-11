La casa del primo de uno de los imputados por el crimen de Gian Mastrocola, el bebé que murió por un disparo cuando estaba en una barbería de la zona sur, fue atacada por segunda vez este martes por la tarde.

Según fuentes policiales, la vivienda ubicada en pasaje Bacle al 6500, donde vive un primo de Alan V., una de las dos personas imputadas este lunes por el asesinato de Gian Mastrocola, fue prendida fuego. Los Bomberos Voluntarios sofocaron las llamas alrededor de las 19 horas y confirmaron que no había ninguna persona herida. En tanto, la policía encontró un bidón con combustible a pocos metros de la propiedad.

Se trata de la misma vivienda que, este martes a la madrugada, había sido el blanco de un ataque a tiros con amenazas al primo de uno de los imputados por el homicidio del último jueves.

Unos minutos después, agentes del Comando Radioeléctrico recibieron aviso sobre una balacera en un almacén ubicado a dos cuadras del inmueble. En este caso, sólo se registraron daños materiales, ya que el local estaba cerrado. ​ ROSARIOPLUS