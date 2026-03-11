San Lorenzo muestra en Expoagro la fuerza productiva de su entramado industrial y portuario



El intendente Leonardo Raimundo, acompañado de funcionarios, participó de la inauguración de la megamuestra agroindustrial que se desarrolla hasta el viernes en San Nicolás. La ciudad cuenta con un stand desde el que se proyecta su perfil productivo e histórico, junto con el Plan de Turismo Industrial en pleno desarrollo.

La ciudad de San Lorenzo tiene presencia institucional en Expoagro 2026, la mayor muestra agroindustrial a cielo abierto de la Argentina, donde el intendente Leonardo Raimundo encabezó en la jornada inaugural la presentación del plan turístico local y del potencial productivo del distrito. Durante la actividad se expuso el perfil histórico de la ciudad y el desarrollo del Plan de Turismo Industrial impulsado en articulación con el gobierno provincial.

En el encuentro también se puso en valor el entramado productivo sanlorencino, considerado el eslabón final de la cadena agroindustrial nacional, ya que desde su complejo portuario se procesan y exportan materias primas provenientes de productores de todo el país.

“Estamos en quizás una de las más importantes ferias de la producción agropecuaria y su industria conexa en la Argentina, con un stand de San Lorenzo en el espacio del Ministerio de la Producción de Santa Fe. Porque, en definitiva, la producción agropecuaria del país se industrializa y se exporta desde San Lorenzo y la Aduana más grande del país, que registra esos movimientos, está en nuestra ciudad”, expresó Raimundo. Lo acompañaron la secretaria de Gobierno y Cultura, Verónica Cittadini, y el subsecretario de Desarrollo Local, Empleo, Producción y Turismo, Damián Perassi.

Además, remarcó que junto con la Secretaría de Turismo de la provincia y el área local “se está avanzando en un importante proyecto vinculado al turismo industrial y de la hidrovía con base en San Lorenzo”. El programa busca mostrar desde una perspectiva fluvial el patrimonio productivo, histórico y natural con que cuenta la ciudad.

Expoagro 2026 se desarrolla del 10 al 13 de marzo en el predio ferial y autódromo de San Nicolás, provincia de Buenos Aires, y reúne a empresas, productores y organismos vinculados al sector agroindustrial de todo el país y del exterior. San Lorenzo además tuvo representación de la Cámara de Comercio, Industria y Servicios y de la Unión de Comerciantes de Industriales.

La exposición es considerada una de las principales plataformas de innovación y negocios del agro en América Latina, con cientos de expositores, demostraciones de maquinaria, tecnologías aplicadas a la producción y rondas de negocios internacionales.