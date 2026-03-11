PRESSENZA – Humanismo y Espiritualidad.

El próximo 28 de marzo, a las 11:00 a. m. (hora de Brasilia), la Multiconvergencia de Redes Globales (MRG) invita a un encuentro que refuerza la multipolaridad y moviliza múltiples inteligencias. En presencia de invitados de los países de los BRICs y volviendo a lo esencial de la política, abordaremos la regla de oro de la humanidad: «Trata a los demás como te gustaría que te trataran a ti».

Ante los extremos que estamos viviendo, guerras y desastres climáticos, amenazas cada vez más devastadoras para la democracia y el vertiginoso crecimiento de la concentración de la renta, es necesario volver a las cuestiones fundamentales. Es necesario retomar los valores que han unido a la humanidad durante siglos, del sur al norte del mundo, en una construcción progresiva de madurez para la convivencia pacífica de las diferencias. La regla de oro es uno de esos valores que pueden guiarnos en tiempos vertiginosos en los que podemos desorientarnos.

En este año 2026, la MRG llevará a cabo cuatro eventos, cada uno dedicado a una de nuestras mayores inteligencias humanas. En las tradiciones culturales y espirituales de los cinco continentes, estas inteligencias están vinculadas a los cuatro elementos esenciales: el corazón se vincula al agua; el alma, se vincula al fuego; el cuerpo, a la tierra, y el pensamiento, al aire. Retomar la comprensión del mundo basada en estas inteligencias puede ofrecernos una orientación multicultural que nos una hacia la ciudadanía planetaria, un tema muy querido por la MRG. Y vamos a empezar por la inteligencia del corazón, honrando al Agua, que es fuente de Vida, y al corazón, que es la base de una convivencia pacífica y amorosa.

Como es habitual, nuestro evento en línea contará con traducción simultánea al francés, inglés, portugués y español, gracias al trabajo comprometido y voluntario de nuestro equipo de intérpretes. Como siempre, nos reuniremos en un espacio central multilingüe y en cuatro salas de debate por idioma. Multiconvergencia ha hecho un esfuerzo por reunir a personas de todo el mundo, desde Occidente hasta Oriente, en una búsqueda gradual para contribuir al surgimiento de la ciudadanía planetaria, de la unidad humana tan querida por la comunidad de Auroville, en la India, que estará presente a través del proyecto Inner Being. El método Compasión y Sanación que hemos estado utilizando en nuestros encuentros, que busca involucrar creativamente el intelecto y el sentimiento de las personas presentes, se utilizará una vez más. Tendremos momentos de escucha y reflexión personal para construir la egregora, esa vibración colectiva en la misma dirección, que nos da esperanza y nos hace sentir conectados con personas de todo el planeta que buscan la paz, la justicia y la ecología.

¡Ven a vivir un momento significativo e invita a tus amigos y amigas!

Abrazos solidarios,

Equipo Impulsor de la MRG

Débora Nunes

